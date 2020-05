Lichtdurchflutet und barrierefrei

Renovierte Stadthalle wird am 12. Juni mit einer Ratssitzung eröffnet

+ Letzte Hand wird in den Räumen vor der großen Halle angelegt. Fotos: Müller

Walsrode – Fünf Millionen Euro sind in den vergangenen Monaten in die Stadthalle Walsrode investiert worden, davon ein großer Teil aus Fördermitteln des Landes. Die dringend notwendige Renovierung des Gebäudes wird in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Dann wird die Stadt um einen Treffpunkt reicher sein, denn die Gestaltung ist mehr als gelungen.