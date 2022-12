Letzte Karpfenschlacht in der Walsroder Eckernworth

Von: Klaus Müller

Ausnehmen als Vorbereitung für das Weihnachtsessen. © Müller

Es ist ein Stückchen Walsroder Stadtgeschichte, die zu Ende gegangen ist, still und heimlich, aber noch einmal mit großem Andrang. Rudolf Meyer hat in zwölf Stunden 370 Fische geräuchert, um präsent zu sein, wenn die letzte Runde der großen Karpfenschlacht in der Eckernworth eingeläutet wird. Und nun ist erst einmal Schluss.

Walsrode – „Nein, im nächsten Jahr wird es den Karpfentag im Dezember nicht mehr geben“, sagt Gastronom Rudolf Meyer als er vor dem Räucherofen draußen an der Waldgaststätte Eckernworth auf einem Schemel sitzt und noch einmal geräucherte Karpfen und Forellen zubereitet. Er sitzt neben einem Wasserbassin, in dem sich 60 pralle Drei-Kilogramm-Karpfen im frischen Wasser aufhalten.

Am Folgetag kamen sie alle noch einmal nach Walsrode, die Fans aus nah und fern, um sich einen der Fische aus dem Quellwasser der Eckernworth zu holen – ein Festessen zu Weihnachten. Meyer hatte sie herausgeholt, geschlachtet und ausgegeben. Schwerstarbeit.

Schwerstarbeit für alle Helfer

„Nun geht es nicht mehr. Ich habe im zugefrorenen Teich in der Eckernworth gestanden, es war so heftig und bitterkalt, im gefrorenen Wasser zu stehen und die Fische einzufangen.“ 260 Stück hatte er einmal ausgesetzt. Nun holte er die Tiere aus dem Wasser. „Manche hatten sich im Schlamm versteckt, andere waren dem Kescher immer wieder entwischt. Das war Schwerstarbeit für mich und alle Helfer.“

In den Teichen der Eckernworth leben viele Arten von Fischen. Das Quellwasser ist glasklar, die Tiere leben fast ungestört, wenn nicht einmal der Reiher kommt. Schleien, Hechte, vor allem aber Karpfen haben hier ein gutes Leben. Man sieht es im Winter, wenn prächtige Exemplare aus dem Wasser geholt werden.

Fischgerichte sind der Geheimtipp des Hauses, das seit Generationen von den Meyers am Rande des Stadtwaldes geführt wird. Gäste kommen aus ganz Norddeutschland, um die Leckerbissen zu probieren.

Seniorchef Rudolf Meyer, Sohn Markus ist längst eingestiegen, wird seinen Teichen im Wald treu bleiben, vor allem dem Schwanenteich, der zu den beliebtesten Ausflugszielen in Walsrode gehört.

Heidschnuckenherde wird es weiter geben

Aber auch die ansehnliche Heidschnuckenherde, die ihr Reich am Rand des Stadtwaldes hat, wird er weiter betreuen. Bald wird es für Meyer die nächste Arbeitsschicht geben, dann, wenn sich der Nachwuchs bei den Heidschnucken einstellt. „Hab’ immer noch etwas im Jahr zu tun“, überlegt er, als er an dem Tisch, wo schon sein Vater die Planungen im Gasthaus machte, einen Kaffee trinkt und das Jahr Revue passieren lässt.

Draußen geht der Großkampftag rund um die Fische zu Ende. Der Glühwein ist ausgetrunken, die letzten Fische sind abgeholt. Durchatmen im Hause Meyer und für alle Mitarbeiter. Auch für Wilhelm Sawade, ein Freund des Hauses, der am Tag zuvor den Holzofen im Unterstand angeworfen hatte, um die ersten Fische zu räuchern. Seit über 20 Jahren ist er dabei gewesen, hat viele Geschichten rund um die Waldgaststätte erlebt. „Einmal machen die Glieder nicht mehr mit“, sagt der 75-Jährige, „aber es war eine schöne Zeit. Ich habe mich immer auf den Karpfentag gefreut.“