Lange Suche nach Brand im Wald

Hobbypilot gibt Hinweis / 300 Quadratmeter große Moor- und Torffläche betroffen

+ Die Feuerwehr legte eine lange Wegstrecke zurück.

Walsrode – Die Freiwillige Feuerwehr Walsrode wurde am Samstag, um 16.40 Uhr, mit dem Alarmstichwort „FW-1“ (Feuer Wald – klein) alarmiert. Von einem Sportpiloten war aus der Luft eine Rauchwolke mitten in einem Waldgebiet um den Grundlosen See herum entdeckt und gemeldet worden. Trotz intensiver Suche und Befragung von Wanderern im Gebiet zwischen Dreikronen, Grundloser See, Fulde, bis hin nach Idsingen und Sieverdingen, konnte aber kein Feuer ausgemacht werden, schreibt Pressesprecher Jens Führer. Nirgends konnte Rauch oder Brandgeruch wahrgenommen werden.