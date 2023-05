Landrat für eine IGS im Heidekreis

Von: Klaus Müller

Das Gymnasium Walsrode soll unbedingt entlastet werden. „Das ist unsere erste Prämisse“, sagt der Landrat. © Müller

Der Landrat hat seine Hausaufgaben gemacht. Darin waren sich alle Mitglieder des Schulausschusses des Heidekreises am Dienstag einig. Seine Vorschläge zur Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule im Landkreis – und es waren erst einmal nur gereifte Ideen – wurden mit großer Aufmerksamkeit aufgenommen.

Bad Fallingbostel/Heidekreis – Die Verwaltung des Landkreises, so Jens Grote, schlage als Schulträger der allgemein- und der berufsbildenden Schulen im Sekundarbereich I und II der Politik vor, am Standort der jetzigen Lieth-Schule in Bad Fallingbostel durch Umwidmung der bestehenden Oberschule (OBS) eine Integrative Gesamtschule (IGS) zu gründen. Dies sei eine fachliche Empfehlung zur Erweiterung der Bildungslandschaft im Heidekreis und, um das Gymnasium Walsrode zu entlasten. Diese übersteige dauerhaft die Höchstzügigkeit von sechs Klassen pro Jahrgang.

Eine IGS sei, so Grote, eine Schule, in der alle Schülerinnen und Schüler mit dem Leistungsniveau einer Oberschule oder eines Gymnasiums gemeinschaftlich unterrichtet werden. Zudem sei beabsichtigt, eine gymnasiale Oberstufe einzurichten, damit in Bad Fallingbostel auch das Abitur erworben werden kann.

Schülerinnen und Schüler aus dem Heidekreis, die derzeit nicht im Schulbezirk der OBS Bad Fallingbostel wohnen, könnten sich um einen Schulplatz bewerben. Gleichzeitig können Eltern, die den Wunsch haben, dass ihr Kind an einer OBS unterrichtet wird, dieses an einem benachbarten Standort anmelden. Losgelöst davon kann überdies das Gymnasium Walsrode besucht werden. Die Schulplätze würden bei der IGS im Rahmen vorhandener Kapazitäten vergeben.

Finale Entscheidung spätestens im Herbst

Sofern sich für diese im Heidekreis neue Schulform ein Bedarf abzeichnet, der die Aufnahmekapazität am Standort Bad Fallingbostel deutlich übersteigt, stehe der Landkreis im engen Austausch mit dem Kultusministerium sowie dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung, um gegebenenfalls eine Außenstelle in Bomlitz zu errichten.

Im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur des Heidekreises stellte Landrat Jens Grote die Inhalte zum Vorschlag einer Einführung der IGS im Heidekreis vor. In der folgenden Sitzung des Ausschusses am 22. Juni soll dann durch diesen ein Empfehlungsbeschluss für den Kreisausschuss und Kreistag gefasst werden. Eine finale Entscheidung wird es voraussichtlich spätestens im September dieses Jahres geben.

Eine sehr engagierte Diskussion der Ausschuss-Mitglieder schloss sich an. Wobei die Ansichten über eine IGS im Heidekreis durchaus konträr ausfielen. Man darf gespannt sein, wie die Ausschussmitglieder, die jetzt erst einmal in die Fraktionen beraten werden, Ende Juni beim nächsten Termin stimmen. Wie auch immer, es wird eine schul-wegweisende Entscheidung werden.

Unabhängig von dieser Entwicklung soll die notwendige Sanierung des Schulgebäudes in Bomlitz – ob nun als OBS- oder IGS-Standort – vorgenommen werden. Darüber hinaus wird angestrebt, die bestehenden Raumbedarfe der Oberschule Walsrode am alten Schulzentrum umzusetzen, um dadurch eine sinnvolle Nachnutzung des in die Jahre gekommenen Gebäudes zu gewährleisten.

Am Gymnasium Walsrode werden nach den Sommerferien Mobilbauklassen zur vorübergehenden Entlastung der aktuellen Raumnot aufgestellt.