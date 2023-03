Lagerung, Bearbeitung und Instandsetzung

Von: Klaus Müller

Teilen

Eine Visualisierung des neuen Projektes am Ruensteen im Walsroder A27-Park. Grafik: Kellergroup © Kellergroup

Im A27-Park entstehen ab Herbst Gebäude für Lagerung, Bearbeitung, Reinigung, Instandsetzung und Ausgabe einer breiten Produktpalette für die Bundeswehr. Nun wurde der Mietvertrag mit der Stadt Walsrode unterschrieben.

Walsrode – Auf einem rund zehn Hektar großen Gelände des A27-Parks Walsrode entstehen an der Straße Ruensteen ab Herbst 2023 diverse Gebäudeabschnitte für die Lagerung, Bearbeitung, Reinigung, Instandsetzung und Ausgabe einer breiten Produktpalette für die Bundeswehr. Dauerhafter Mieter des Objekts wird die BW Bekleidungsmanagement GmbH (BwBM), eine bundeseigene Gesellschaft.

Die BwBM versorgt die Soldaten und zivilen Mitarbeiter der Bundeswehr mit Bekleidung und persönlicher Ausrüstung. Dr. Felix Wiggers von der Bundeswehr in einem Pressegespräch: „Wir erreichen von hier eine Reihe von wichtigen Verteilzentren, beispielsweise in Munster und selbst auch in Wunstorf, durch die hevorragende geografische Lage, die der A27-Park für uns hat.“

Integriert in die Anlage wird ein Bürokomplex für Management- und Verwaltungsaufgaben sowie ein angelagertes Restaurant/Bistro, das als Kantine für die perspektivisch rund 200 Mitarbeiter fungiert, aber auch für Gäste von außerhalb geöffnet wird, sodass sich das gastronomische Angebot im A27-Park insgesamt erweitert; hierfür ist die bauführende Firma Kellergroup ausdrücklich an der Kooperation mit einem regionalen Pächter interessiert.

Bei einer Bruttogeschossfläche von 55 000 Quadratmetern auf rund 42 000 Quadratmetern Grundfläche werde die Gesamt-Anlage ein modernes Dienstleistungszentrum darstellen, und auch hinsichtlich der Gebäudetechnik und Außenanlagen neue Maßstäbe setzen. Als Stichworte seien hier genannt; eine Aufdach-Photovoltaik-Anlage, Flächengeothermie (in Prüfung), energieeffiziente Automatisierungstechnik, geräuscharme Überladebrücken sowie insektenfreundliche Grünanlagen mit Aufenthaltsqualität für Mitarbeiter und Besucher. Auch ein Wald und ein kleiner See sollen angelegt werden.

Stephan Hewel von Kellergroup lobte das für ihn ungewöhnliche Engagement der Stadt Walsrode und die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Bauamt.

Die Stadt Walsrode kann mit dem aktuellen Projekt einen weiteren Großkunden in der Süderweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes an der Anschlussstelle Walsrode-West willkommen heißen und das Profil des A27-Parks weiter diversifizieren. Dazu Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring: „Ich freue mich sehr, dass die Kellergroup als Entwickler diese zukunftsweisende Anlage im A27-Park realisiert. Wir setzen auf eine langfristige Partnerschaft aller Beteiligten am Standort Walsrode, wie sie seit langem ja schon mit anderen bei uns ansässigen Institutionen und Betrieben besteht.“

Zurzeit können im A27-Park noch acht Hektar Flächen bebaut werden. Damit nimmt das Gewerbegebiet weiterhin eine positive Entwicklung.