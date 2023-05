Kunst zum Anschauen und Mitnehmen beim Gartenfestival auf dem Beekenhof

Von: Klaus Müller

Teilen

Der Kunsthandwerkermarkt und ein breites Angebot an Blumen und Pflanzen lockten Tausende von Menschen nach Bommelsen. © Müller

Das Gartenfestival auf dem Beekenhof lockte Tausende Besucher. Sie genossen das Ambiente auf dem alten Hof, wo es Pflanzen und Kunsthandwerk zu entdecken gab.

Bommelsen – Gehobene Landromantik in allen ihren Facetten, aber auch vieles, was für einen kleinen Geldbeutel zu dieser Jahreszeit erschwinglich ist, hatte der Beekenhof am Wochenende im Angebot. Zur Ausstellung gehörten Artikel, die in die Frühlingszeit passen. Hochwertiges Kunsthandwerk und ein farbenfrohes Meer an Blumen, was könnte zum Ambiente dieser Hofanlage am Rande des kleinen Ortes Bommelsen besser passen?

Um diese Mischung zu erleben und zu genießen, kamen Tausende Besucher aus der Region und ließen sich von den Ideen der Aussteller aus ganz Norddeutschland drei Tage lang inspirieren. „Wir waren zufrieden mit dem Besuch“, zog Veranstalter Jan Siemsglüß, der für ein gutes Drumherum für die vielen Gäste aus nah und fern sorgte, ein positives Fazit.

Auch ein Ehepaar mit einem Blumenfachhandel in Pinneberg war nach Bommelsen gereist. Die Preise seiner Pflanzen waren sehr moderat, nicht unbedingt selbstverständlich auf einem Kunsthandwerkermarkt mit vielen kleinen Pflanzenparadiesen. „Wir sind zum zweiten Mal dabei. Uns gefällt es hier sehr“, so die Eheleute.

Die anscheinend uralte Weinpflanze bei einem anderen Standes reizte zum Mitnehmen. Allerdings musste erst einmal eine Transportmöglichkeit organisiert werden. Irgendwann dürfte sie mitgenommen worden sein. Spaß hatte ein Händler aus Wilhelmshaven, der bunte Handtaschen aus Leder präsentierte. Ein Hingucker, der gern gekauft wurde.

Viele Aussteller, die Pflanzen der Saison, aber auch Sommerkleidung und Kunsthandwerk, vieles nicht alltäglich und durchaus auch kurios, sorgten für die besondere Atmosphäre. Kunst zum Anschauen und zum Mitnehmen, auf solch einer Veranstaltung allerdings auch etwas teurer.