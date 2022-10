Krisenstimmung bei den Tafeln in Walsrode

Von: Klaus Müller

Es wird viel gepackt am Freitagvormittag im „mittendrin“. © Klaus Müller

Die Discounter liefern den Tafeln weniger Ware. An allen Ecken und Enden fehlen wichtige Lebensmittel. Der Landkreis lädt zu einem Krisengespräch.

Walsrode – Es brennt ganz lichterloh bei den Tafeln im Land. Die steigenden Kosten für Lebensmittel haben sich auch bei dieser Versorgungskette für Menschen, die in Not geraten sind, ausgewirkt. Ursula Büch, erste Vorsitzende der Tafel in Walsrode: „Wir bekommen von den Discountern kaum mehr Ware. Uns fehlen Obst und Gemüse und viele andere wichtige Lebensmittel.“ Auch die Lieferungen von den Bäckereien seien drastisch zurückgegangen. „Wenn wir von der Stadt Walsrode nicht so großzügig unterstützt würden, hätten wir die größten Probleme, die über 1 000 Menschen, die jeden Freitag zu uns kommen, zu versorgen.“

Gemeinsam mit ihren Vorstandskolleginnen Roswitha Tober und Barbara Schröder-Rowitz hat die heute 76-Jährige an diesem Vormittag viel um die Ohren. Über 40 Mitarbeiter stehen ihr mittlerweile zur Verfügung. Viel zu tun in kurzer Zeit für alle, denn für die Mittagszeit muss alles vorbereitet sein.

Walsrode versorgt auch Außenstellen in Bomlitz, Schwarmstedt und Hodenhagen. Am frühen Nachmittag wird die Tafel in Rethem unterstützt, wenn noch Material übrig geblieben ist. „Wir haben eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Kirche in Rethem“, sagt Ursula Büch.

Das Vorstandsteam Ursula Büch, Roswitha Tober und Barbara Schröder-Rowitz (v.l.): „Wir benötigen unbedingt wieder mehr Ware.“ © Klaus Müller

Insgesamt gilt es, in allen Orten mehr als 1 000 Menschen zu versorgen, darunter viele Kinder und viele Bürger aus anderen Ländern. „Und es werden mehr werden, auch mehr Flüchtlinge aus der Ukraine, die im Winter zu uns kommen“, prognostiziert die Walsroderin. „Wir müssen Mittel und Wege finden, die Menschen zu versorgen.“ Dabei seien auch Geldspenden eine wichtige Unterstützung.

Der Landrat will das Thema zur Chefsache machen, hat für den 1. November die Kommunen und Tafeln des Landkreises zum Krisengespräch eingeladen. Es gibt immer noch viele Freiwillige, die bereit sind, die Organisation zu unterstützen. Aber die Zeit für richtungsweisende Entscheidungen drängt, auch in Walsrode und umzu.

„Dadurch, dass die Lieferungen von Ware an uns drastisch eingebrochen sind, fehlt es bei uns an allen Ecken und Enden.“ Bald werde der Zugang von Obst und Gemüse noch weniger werden. „Und einige Geschäfte verkaufen frische Ware am Abend eines Tages bereits selbst zu kleinen Preisen.“

2023 feiert die Tafel in Walsrode ihr 25-jähriges Bestehen. Dann wird sie Tausende von Menschen unterstützt haben und hat Ehrenamtsarbeit vom Feinsten geleistet. Die Tafel ist zu einer festen Gemeinschaft geworden.

Ursula Büch wird nach dem Jubiläum in den verdienten Ruhestand gehen, „aber es wird mit uns weitergehen“, verspricht die 76-Jährige und begrüßt Hanna, ukrainische Dolmetscherin aus dem Osten des Landes, die zurzeit in Walsrode lebt und ihren Landsleuten hilft, bei der Tafel anzukommen.

Kontakt zur Walsroder Tafel per E-Mail an die Adresse walsroder-tafel.ev@gmx.de.