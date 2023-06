Kriegsgräberfürsorge: Hibbing erhält Emanuel-Kant-Medaille

Landrat Jens Grote ehrte Günter Hibbing und Hans-Heinrich Meyer für ihre Verdienste rund um die Pflege von Kriegsgräberstätten in ganz Europa sowie für ihren unermüdlichen Einsatz für den Volksbund . Mit dabei bei der Volksbund-Geschäftsführer Jan Effinger (v.l.). © müller

Eine Verdienstnadel geht an Hans-Heinrich Meyer. Das Heeresmusikkorps gibt ein Benefizkonzert in der Stadthalle Walsrode.

Bad Fallingbostel – Der Bezirksverband Lüneburg/Stade des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberführsorge hat gemeinsam mit dem Heeresmusikkorps Hannover für Dienstag, 5. September, ein Benefizkonzert in der Stadthalle Walsrode organisiert. Im Rahmen eines Pressegespräches im Kreishaus stellten Landrat Jens Grote und Jan Effinger, Geschäftsführer des Volksbund-Bezirksverbandes Lüneburg/Stade, die Veranstaltung vor. Grote sagte, er sei sehr dankbar, dass sich das Heeresmusikkorps als großartiger Klangkörper erneut für die gute Sache zur Verfügung gestellt habe.

Das Heeresmusikkorps Hannover kommt für ein Benefizkonzert am 5. September in die Stadthalle Walsrode. © Veranstalter

Grote zeichnete in diesem Rahmen Hans-Heinrich Meyer mit der Verdienstnadel in Weißgold für seine zahlreichen ehrenamtlichen Einsätze im In- und Ausland aus. Seit mehr als 24 Jahren ist er auf Ehrenfriedhöfen in Europa unterwegs und pflegt Kriegsgräberstätten.

Mit der höchsten Auszeichnet des Verbandes wurde Günter Hibbing geehrt. Grote überreichte ihm, der sich vor allem durch Sammelaktionen auszeichnete, die Emanuel-Kant-Medaille. In ihrem hohen Alter machten sich die beiden Männer um die Kriegsgrüber und ihre Pflege verdient. „Bleiben Sie uns noch lange erhalten“, sagte Grote in seinen Dankesworten.

Für das Konzertkönnen Karten für 15 Euro im Vorverkauf erstanden werden. Der Erlös kommt der Jugendorganisation des Volksbundes zugute, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Grote: „Ich würde mich sehr freuen, wenn die Arbeit des Verbandes durch den Besuch des Konzertes unterstützt wird.“ Karten können unter folgenden Telefonnummern bestellt werden: Kreissparkasse Soltau 05191/860, Kreissparkasse Walsrode 05161/6010, außerdem bei Günter Hibbing 05161/5129, und Hans-Heinrich Meyer 0174/9796939.

Das Heeresmusikkorps Hannover ist eines der dienstältesten Musikkorps der Bundeswehr. Es wurde am 1. Juni 1956 unter der Bezeichnung Musikkorps II A der 1. Grenadier Division in Hannover aufgestellt. Am 16. März 1959 erfolgte die Umbenennung in „Heeresmusikkorps 1“. Im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr wurde das Orchester am 1. Oktober 2013 in „Heeresmusikkorps Hannover“ umbenannt.



Das Heeresmusikkorps Hannover ist ein traditionsreiches und zugleich modernes Orchester, das die Bundeswehr im In- und Ausland repräsentiert. In unterschiedlichen Formationen, von Kammerensembles wie Holz- und Blechbläserquartetten bis zum symphonischen Blasorchester, präsentieren die Soldaten traditionelle Marschmusik, klassische Kompositionen sowie Film- und Musicalhighlights.



50 Musiker zählt das Orchester. Die Hälfte der jährlich mehr als 200 Auftritte sind herausragende Ereignisse im soldatischen Alltag. Aber auch bei öffentlichen Veranstaltungen wie dem Schützenausmarsch in Hannover, Paraden befreundeter Nationen und Benefizkonzerten begeistert das Orchester sein Publikum.