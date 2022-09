Krelingen: „Absolventen sind keine Exoten“

Der neue Leiter des Studienzentrums in Krelingen: Pastor Karsten Vehrs. © Geistliches Rüstzentrum

Das Krelinger Studienzentrum feierte 50. Jubiläum. Der Pastor Karsten Vehrs wurde als neuer Studienleiter ins Amt eingeführt.

Krelingen – Das Krelinger Studienzentrum hat am Sonntag sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Studienarbeit, Pastor Karsten Vehrs, in sein Amt eingeführt.

Im Festvortrag betonte Oberkirchenrat i.R. Pastor Dr. Erhard Berneburg (Hamburg) die Notwendigkeit studienvorbereitender und studienbegleitender Angebote. Berneburg leitete das Krelinger Studienzentrum von 1998 bis 2007. Von 2007 bis zu seinem Ruhestand 2019 war er Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste und Oberkirchenrat für Missionarische Dienste im Kirchenamt der EKD.

Vor rund 300 Besuchern sagte Berneburg, angesichts einer anhaltenden „Krise der Theologie“ und eines „dramatischen Relevanzverlustes der Kirchen“, sei eine geistlich geprägte Vorbereitung auf das Theologiestudium heute so dringend geboten, wie zur Zeit der Gründung der Krelinger Studienarbeit vor 50 Jahren. Damals habe die durch den Marburger Neutestamentler Rudolf Bultmann propagierte „Entmythologisierung“ der Bibel eine theologische Krise nach sich gezogen, die mit zur Gründung der Krelinger Studienarbeit geführt habe.

Nach Berneburgs Ansicht würden die theologischen Fakultäten die Herausforderungen, die sich ihnen und den Kirchen heute stellten, kaum wahrnehmen. Am deutlichsten sei die theologische Krise in der „großen Unsicherheit, was grundlegender Auftrag und Mission der Kirche sei“, zu spüren. Letztlich gehe es um die Kernfrage, welches Evangelium den Auftrag der Kirche bestimme.

Der Pfarrberuf scheine für viele junge Menschen nicht mehr interessant zu sein. Für das Krelinger Studienzentrum sei es eine Herausforderung, das Theologiestudium und den Pfarrberuf wieder attraktiv zu machen. Zu ihrer Bewältigung seien Kooperationen mit anderen studienbegleitenden Einrichtungen nötig, aber auch mit der Hannoverschen Landeskirche. Dazu brauche es, so Berneburg, „ein klares Ja in Krelingen zur Landeskirche“ und ein „Ja der Landeskirche zur Krelinger Studienarbeit“. Er träume von einer „proaktiven Verbindung“ zwischen Krelinger Studienarbeit und Kirche. „Krelinger Absolventen sind keine Exoten.“

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde Pastor Karsten Vehrs als Leiter des Krelinger Studienzentrums durch Oberkirchenrat Helmut Aßmann, Leiter des Ausbildungs-Referats im Landeskirchenamt Hannover, und GRZ-Leiter Pastor Ralf Richter eingeführt. Vehrs hat 1982/83 seine theologische Ausbildung in Krelingen begonnen und war zuletzt über 20 Jahre Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Lintorf.

Das Krelinger Studienzentrum ist ein Arbeitsbereich des GRZ (Geistliches Rüstzentrum) Krelingen und wurde 1972 von Pastor Heinrich Kemner (1903-1993) und Pastor Sven Findeisen (Neumünster) gegründet. Seit seiner Gründung waren rund 1 250 Studierende in Krelingen. Das Studienzentrum bietet Intensivkurse in Griechisch, Hebräisch und Latein an sowie theologische Grundlagenkurse, Bibelkunde und Philosophie. Außerdem gehören ein sozial-diakonisches Vorstudienjahr und das „Kompassjahr“ dazu. Infos unter www.krelinger-studienzentrum.de.