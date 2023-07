Konzerte der Spitzenklasse beim Kammermusikfest in Walsrode

Teilen

Das Blockflötenquartett Flautando Köln. © Christina Feldhoff

Beim zweiten Kammermusikfest in Walsrode finden am 25. und 26. August drei Veranstaltungen statt. Ein Konzert ist für Kinder gedacht. Bei den öffentlichen Proben sind Zuhörer gerne gesehen.

Walsrode – Fans klassischer Musik und kulturell hochkarätiger Unterhaltung können sich am 25. und 26. August auf drei Veranstaltungen in wunderschönem Ambiente freuen. Das Kammermusikfest findet in Walsrode unter der künstlerischen Leitung von Prof. Dr. Friedemann Eichhorn statt. Der Kartenvorverkauf läuft. Tickets gibt es unter www.kultur-tribuehne.de/kammermusikfest.

Gefördert wird das musikalische Highlight durch die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die Stiftung der Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode sowie die Klosterkammer Hannover.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, freut sich der Veranstalter Kulturverein „TriBuehne“ in Zusammenarbeit mit dem Kloster Walsrode, mit dem „Kammermusikfest Walsrode 2023“ in die zweite Runde zu gehen.

„Zeit für Musik“ spielt die Hauptrolle. Nicht nur Ensembles von internationalem Rang nehmen sich Zeit für klassische Musik, sondern auch das Publikum ist bei Probenbesuchen im Kloster Walsrode und bei zwei Kammerkonzerten eingeladen, die Musik an den besonderen Orten einfach zu genießen. „Wir versprechen Ihnen inspirierende und emotionale Kunsterlebnisse mit unseren charismatischen Festivalmusikern“, sagt der künstlerische Leiter. Ein wichtiger Bestandteil des Kammermusikfests ist ein Kinderkonzert.

Den Auftakt macht das Mitmach-Konzert „Julius, der Flötenspieler“ mit dem Flötenensemble Flautando Köln im Kapellenwinkel des Klosters Walsrode am 25.August um 10 Uhr. Das renommierte Blockflötenquartett steht seit über 30 Jahren für brillantes Zusammenspiel auf höchstem technischem Niveau, gepaart mit Temperament, Charme und Witz. So souverän, wie sich die vier Musikerinnen auf internationalem Parkett bewegen, so innovativ sind sie auch bei der Entdeckung neuer genreübergreifender Literatur.

Am Abend können sich Besucher um 19 Uhr auf ein Konzert der Spitzenklasse freuen. In der Klosterkapelle findet das Kammerkonzert mit dem Gropius Quartett aus Berlin und Weimar statt. Haydns „Witz“ ist pure Spielfreude, schreiben die Veranstalter. Böhmische Weisen, Polkas und eine „Apotheose des Tanzes“ machen Smetanas Quartett zu einem Höhepunkt der Literatur. Im Kontrast dazu steht das dramatische und gespenstische Schostakowitsch-Quartett, ein bewegendes Zeugnis von Schmerz und Leid.

Den Abschluss findet das Kammermusikfes im fulminanten zweiten Kammerkonzert in der Stadtkirche Walsrode. Das Phaeton Piano Trio wartet mit Musik von Camille Saint-Saens, Fazil Say und Ludwig van Beethoven auf.

Das Erzherzogtrio ist für viele das sanglichste, lyrischste und schönste Trio Beethovens. Saint-Saens‘ Trio ist ebenso virtuos wie hochromantisch: spanische Idiome treffen auf elegante Salonatmosphäre – eine Entdeckung. Der türkische Pianist und Komponist Fazil Say gehört zu den populärsten lebenden Musikern und wandelt zwischen musikalischen Welten. Er vereint Jazz mit rhythmischen Volkstänzen und entfacht ein musikalisches Feuerwerk, angeregt durch den kühnen Sprung des Extremsportlers Felix Baumgartner aus der Stratosphäre.

Die Ensembles wohnen und musizieren während der Zeit des Festivals im Kloster Walsrode. Dort kann man ihnen bei öffentlichen Proben am 25. von 15 bis 16.30 Uhr und am 26. August zwischen 11 und 13 Uhr begegnen. Besucher sind herzlich willkommen und erwünscht.

Das Gropius Quartett hat seit seiner Gründung vor wenigen Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, mit bravourösen Auftritten im Konzerthaus Berlin und in der Elbphilharmonie. Indira Koch, 2. Konzertmeisterin des Orchesters der Deutschen Oper Berlin, und Friedemann Eichhorn, Professor an der Franz Liszt Musikhochschule Weimar, wechseln sich am Pult der 1. Violine ab.

Das Phaeton Piano Trio ist mit dem Gropius Quartett befreundet. Der Geiger Friedemann Eichhorn ist auch hier mit von der Partie. Der Pianist Florian Uhlig, Professor an der Musikhochschule Lübeck, ist Ehrenmitglied der Royal Academy of Music London. Der dritte im Bunde ist Peter Hörr, Echo-Klassik-Preisträger 2010 und Professor für Violoncello an der Musikhochschule in Leipzig.

Karten gibt es online unter www.kultur-tribuehne.de/kammermusikfest und bei „TriBuehne“, Telefon 01522/9462061 oder an der Abendkasse.