Kollision zweier Autos auf der A 27

Walsrode – Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, zu einem Unfall auf die A 27 gerufen. Kurz hinter dem Parkplatz Hamwiede waren zwei Autos kollidiert.

Nach ersten Erkenntnissen prallte ein VW auf einen vorausfahrenden Ford, in dem sich der 51-jährige Fahrer sowie zwei Insassen im Alter von 43 und zwölf Jahren befanden. Beide Wagen gerieten ins Schleudern. Der VW prallte in die Mittel-, der Ford in die rechte Schutzplanke. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Alle drei Insassen des Ford verletzten sich leicht. An der Unfallstelle wurde ein 38-Jähriger, vermutlich der VW-Fahrer, angetroffen. Er wurde nicht verletzt. Er soll unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen haben, schreibt die Polizei. Der Atemalkoholwert betrug mehr als zwei Promille. Die A 27 musste in Richtung Bremen gesperrt werden.

Die Polizei Langwedel hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Fahrer des VW aufgenommen. Hinweise unter Telefon 04232/945990.