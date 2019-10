+ Lars Klingbeil mit Schülern der BBS Walsrode. Foto: SPD

Heidekreis – Nachdem der heimische Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil sein Projekt „Kluge Köpfe für Klingbeil“ bereits an drei Schulen in der Region vorgestellt hatte, folgten nun drei weitere. Am Gymnasium Munster, an der Freien Waldorfschule Benefeld und an den BBS Walsrode sprach der SPD-Politiker mit den Schülern über sein Mitmach-Projekt, mit dem er die Jugendlichen beim Klimaschutz einbeziehen möchte. Bis Anfang 2020 sollen sie Vorschläge zum Klimaschutz erarbeiten und anschließend präsentieren, so die Pressemitteilung.