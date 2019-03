Walsrode – Die Mauer des Klosters, die Fahrbahn der Straße Am Kloster, eine Treppe sowie ein Klettergerüst in einer angrenzenden Grünanlage beschmierten Unbekannte zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Tathinweise bitte an die Polizei Walsrode, Telefon 05161/984480.