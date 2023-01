Kirchboitzen: 16 Baugrundstücke ab 83. 900 Euro

Von: Klaus Müller

Teilen

In Kirchboitzen entsteht ein neues Baugebiet. Am Montag wurde der erste Spatenstich unternommen. Mit dabei 1. Stadtrat Andre Reutzel, Ortsvorsteher Christian Söder, Bürgermeisterin Helma Spöring, Vorstandsvorsitzender der KSK, Mathias Schröder, und Sascha Rosenberg, Geschäftsführer der GES. © Klaus Müller

Erster Spatenstich in Kirchboitzen, weitere sollen folgen. Die Vermarktung des Baugebietes mit 16 Grundstücken hat begonnen....

Kirchboitzen – Ein neues Baugebiet an einem besonders exponierten Ort – dem Ortsrand nach Klein-Eilstorf hin auf einer kleinen Hochebene: Das ist das neue Angebot des Dorfes an seine Mitbürger und sicherlich viele andere Bauwillige der Region.

Zukünftige Bauherren profitieren von einem Kindergarten und einer Grundschule vor Ort sowie einem ausgeprägten Vereinsleben. Es gibt Versorgungsleistungen mit einem Bäcker, einer Sparkasse, einer Landarztpraxis und örtlichen Gasthäusern. Das alles hob Bürgermeisterin Helma Spöring hervor, als der erste Spatenstich zum neuen Baugebiet erfolgte.

Kirchboitzen - Grundstücke zwischen 781 bis 1859 Quadratmeter

In Kirchboitzen entstehen auf dem fast 20 .000 Quadratmeter großen Areal insgesamt 16 Grundstücke mit einer Größe von 781 bis 1 859 Quadratmetern. „Die Vermarktung über die Immobilien-Abteilung der Sparkasse startet jetzt und ist für den Käufer courtagefrei“, so Sascha Rosenberg, Geschäftsführer der GES (Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Südheide).

Interessenten können das Exposé ab sofort auf der Homepage der Kreissparkasse Walsrode in der Rubrik „Immobilien“ abrufen und sich für ein Grundstück bewerben. Die Kaufpreise für die relativ großen Grundstücke starten bereits bei 83 .900 Euro für ein vollerschlossenes Grundstück.

Kreissparkasse Walsrode betreut

Die Kreissparkasse Walsrode ist mit einer Geschäftsstelle vor Ort in Kirchboitzen und unterstreicht damit ihren Anspruch, für die Kunden da zu sein. „Der Kunde profitiert bei einer solchen Investition von einem verlässlichen Partner vor Ort“, ist sich Matthias Schröder, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Walsrode, sicher.

Für die Bauherren gilt, dass eine klassische dörfliche Wohnbebauung mit Einfamilienhäusern und Doppelhäusern möglich ist. „Damit fügt sich dieses Baugebiet harmonisch in das Gesamtortsbild ein“, berichtet Kirchboitzens Ortsvorsteher Christian Söder.

Kirchboitzen - Nur Hausnummern, keine Straßennamen

Kirchboitzen hat überhaupt einige Besonderheiten anzubieten. So gibt es hier keine Straßenbezeichnungen, sondern nur Hausnummern. Des Weiteren finden Bauherrn in Kirchboitzen eine neue Heimat inmitten idyllischer Natur und doch zentral in unmittelbarer Nähe zu Walsrode mit den Vorzügen eines Mittelzentrums und einer direkten Anbindung an die A27.

Kirchboitzen besticht zudem durch eine herausragende Vereinskultur und beachtenswertes bürgerschaftliches Engagement. Durch diesen Einsatz ist das Dorf 2022 von der seinerzeit amtierenden Landwirtschaftsministern Barbara Otte-Kinast als Landessieger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gekürt worden – eine Auszeichnung, mit der besonders lebenswerte ländliche Strukturen bedacht werden. mü