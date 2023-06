Keine Kinder aus Kovel in diesem Jahr im Heidekreis

+ © Kovel Hilfe Erinnerung an viele Besuche aus Kovel: Nach aufregenden Wochen ging es für die Kinder zurück in die Heimat. © Kovel Hilfe

Es haben sich nicht genügend Gasteltern gemeldet. Deshalb muss die 30. Kinderhilfe-Aktion mit bis zu 40 Jungen und Mädchen aus Kovel ausfallen.

Altenboitzen – Irgendwann hat Michael Haacke, der Initiator der Kovel-Hilfe, das Buch für dieses Jahr zugeklappt. Die 30. Kinderhilfe-Aktion mit bis zu 40 Kindern aus Kovel wird ausfallen müssen. „Ich hoffe, dass wir sie im kommenden Jahr wieder anbieten können. Aber es haben sich nur ganze fünf Gasteltern gemeldet, die fünf Kinder aufgenommen hätten. Vier Wochen wäre ihnen ein buntes Ferienerlebnis im Heidekreis geboten worden. Es sollte eine besonders attraktive Jubiläumsveranstaltung werden. Haacke: „Ich hatte schon den Walsroder Mittwoch im Kopf. Dort wollten wir eine Ukraine-Party machen. Es wäre so gut gewesen in dieser Zeit.“ DJ Mike Pagels hatte schon seine Zusage gegeben, das gilt auch für viele andere Unterstützer. Das wird nun alles nichts mehr. „Wir haben mehrfach in den Medien aufgerufen, aber es blieb ruhig bei den Rückmeldungen“, sagt Haacke. „Ich denke, dass der Kreis der Leute, die diese Maßnahme schon seit Jahren unterstützen, kleiner geworden ist. Die Menschen sind älter geworden und schaffen es teilweise nicht mehr.“ Und da seien die stark gestiegenen Kosten. „Du hast vier Wochen lang zwei weitere Leute im Haus, die versorgt werden müssen.“ Auch aus Kovel sei die Resonanz nicht mehr ganz so groß gewesen. „Nach der Pandemie ist alles etwas eingebrochen.“

Und dabei hätte Haacke so gern die Truppe aus Kovel in Kirchboitzen gehabt. Er hatte sich schon Zusagen von Helfern eingeholt, hatte eigentlich schon das komplette Programm stehen gehabt. Aber es scheint nicht die Zeit zu sein, solche Aktionen, so hilfreich und gut sie auch sind, durchzuführen. „Irgendwann habe ich mich dann von dem Gedanken der Kovel-Freizeit 2023 verabschiedet.“

Weit über 1 000 Kinder kamen in 30 Jahren aus der Region Kovel in den Heidekreis und nutzten begeistert viele Angebote. 2024 soll ein Neustart werden, hofft Michael Haacke, der gemeinsam mit seiner Frau und den vielen Helfern immer wieder neue Ideen für die Kinder aus der Ukraine entwickelt hat.

Zurzeit bereitet Haacke den nächsten Hilfstransport in die Ukraine vor. Spenden aus allen Bereichen werden weiterhin entgegengenommen. mü