Keine Erinnerungen mehr an frühere Aussagen

Landgericht Verden hebt angefochtenes Urteil des Amtsgerichts Walsrode am Ende auf

Bomlitz/Verden – Um Selbstjustiz nach dem Diebstahl eines Geldbetrages im fünf- bis sechsstelligen Bereich ging es in einem Berufungsverfahren am Landgericht Verden. Das Amtsgericht Walsrode hatte in erster Instanz zwei 27 und 35 Jahre alte Angeklagte aus Bomlitz zu jeweils sechsmonatigen Bewährungsstrafen wegen vollendeter beziehungsweise versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt. In Verden wurde unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verhandelt. Das von den Angeklagten angefochtene Urteil wurde am Ende aufgehoben.