Das Kastendieckhaus wird saniert

Walsroder Gebäude mit Geschichte soll wieder Anwaltsbüros aufnehmen

+ Wilhelm Mestwerdt auf der Baustelle im Inneren des Hauses. „Wir haben einige Überraschungen erleben müssen. Nun wird alles gut.“ Fotos: Müller

Walsrode – Eines der ältesten Häuser in der Walsroder Innenstadt wird zurzeit aufwendig umgebaut: Das Kastendieckhaus, das eigentlich immer schon Rechtsanwälte in seinen uralten Mauern beherbergt hat, wird mit Fördermitteln der Stadt Walsrode und dem finanziellen Einsatz von Wilhelm Mestwerdt so umgestaltet, dass es bis zu drei Anwalteien aufnehmen kann. Mestwerdt kommt aus Schwarmstedt und ist Besitzer des großen Gebäudes gegenüber des Walsroder Rathauses.