Kampfmittel: Bundesstraße und Bahnstrecke voll gesperrt

Die neue Entsorgungshalle in der Dethlinger Heide, die den Teich komplett einnimmt. © Landkreis Heidekreis

Sanierung des Dethlinger Teichs führt zu weitreichenden Maßnahmen

Heidekreis – Der Dethlinger Teich ist eine ehemalige Kieselgur-Grube in der Nähe Munsters, in die während und nach dem Zweiten Weltkrieg Sprengstoffe und chemische Kampfmittel in bundesweit einmaligen Mengen versenkt wurden. Jetzt soll der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte und berüchtigte Teich endgültig entsorgt und gereinigt werden. Wie die Landkreis-Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, sind die vorbereitenden Arbeiten auf der Baustelle weiterhin in vollem Gange. Momentan werden Anlagenkomponenten für die Munitionsbergung der Firma Sortatec aufgebaut, beispielsweise Förderbänder, teilte die Verwaltung mit. Der Landkreis informiert auf seiner Homepage ständig über den Weitergang der Arbeiten, die mit größter Akribie durchgeführt werden. Landrat Jens Grote: „Wir haben ein höchstes Interesse daran, diesen Teich zu sanieren.“

Die Montage der Kamerasysteme der Firma Bosch sei nahezu fertiggestellt. Die Installationsarbeiten der GEKA (Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungs-Altlasten) aus Munster in den Logistikhallen laufen parallel. Weiterhin finden wichtige Planungsbesprechungen mit den Hauptbeteiligten statt. Die Arbeitsabläufe der Räumungsteams werden in den nächsten Wochen geübt, und wenn notwendig, optimiert. Im Anschluss daran beginnen die Auskofferungsarbeiten der obersten Auffüllungsschichten und des Waldbodens in der Bergungshalle. Landrat Grote teilte hierzu mit, dass für diese Arbeiten die nahegelegenene Bundesstraße nach Uelzen und die Bahnstrecke gesperrt werden müssten.

Augenblicklich rechnet man mit einer Zeitspanne von fünf Jahren, um den Teich zu sanieren. An 180 Tagen im Jahr werde Munition gefördert. In den Wintermonaten werde es eine zweiwöchige Pause, in den Sommermonaten eine Pause von 10 bis 14 Wochen geben, da die Unternehmen europaweit agieren und entsprechende Planungen vornehmen müssen. Die Arbeitszeiten seien von 7 bis 16 Uhr festgelegt. Die Räumungsarbeiten sollen noch in diesem Sommer beginnen, so die Information des Landkreises.