Kalter Wind, ernste Themen

Bomlitz - Bittere Kälte wehte den Besuchern des Maifeiertages in Bomlitz um den Leib, als Reinhard „Timmy“ Wendt die IG BCE Bühne am Dörfergemeinschaftshaus in Bomlitz betrat. Das nasskalte Wetter mit starken Winden machte den Sprechern auf der Bühne das Leben schwer, Reden flogen ebenso davon wie die Plakate, aber das tat der Ernsthaftigkeit der Themen keinen Abbruch.

Wendt begrüßte die Besucher und dankte den vielen Helfern. Der Maibaum, vom IG BCE gestiftet, lag auf der Seite und wartete darauf, aufgerichtet zu werden. Heißer Kaffee und Kuchen der Schützendamen fanden schon vor der Eröffnung regen Zuspruch.

Charly Braun sprach als Vorsitzender des DGB Heidekreis über das Klinikssterben und die „blutigen Entlassungen“ in den Kliniken. Er plädierte für eine bessere Personalbesetzung, auch im Pflegebereich und in der Kinderbetreuung. Braun hatte gemeinsam mit Alan Catlin, Betriebsratsmitglied von DB Schenker, Lars Klingbeil etwas mitgebracht: Sie übergaben einen Sorgenbrief über die Lage von Arbeitnehmern, die nach dem Überlassungsgesetz bei Schenker arbeiten. Diese müssten vom ersten Tage an den selben Lohn bekommen, wie die Angestellten des Betriebes, forderten sie. Zu diesem Thema luden sie Lars Klingbeil (MdB) zum Gespräch ein.

Der bedankte sich und erzählte von den ersten acht Monaten in Berlin seit der Wahl: „Ich danke Euch für das Ergebnis hier in meinem Wahlkreis, so entgegen dem Bundestrend. Nicht zuletzt deshalb wurde mir der Posten des Generalsekretärs angetragen.“ Er habe außerdem die Aufgabe, die SPD wieder auf Vordermann zu bringen und auch sein Bundestagsmandat erfülle er: „Ich hoffe, ich kann für meine Heimatregion einiges erreichen.“ Er sei voll motiviert.

Ralf Sikorski, IG BCE, bezog sich in seiner Rede unter anderem auch auf Donald Trump und dessen Wangenkuss mit Angela Merkel: „Wo sind wir, wenn wir uns freuen müssen, dass gewählte demokratische Regierungen freundlich miteinander umgehen, Trump aber ansonsten alle Regeln außer Kraft setzt.“ Er appellierte an die Regierung, bei allen Entscheidungen „mit ökologischer Vernunft eine Politik zu betreiben, mit der die gute Industriearbeit in Deutschland erhalten bleibt“. Mit dem Auge auf die Arbeitnehmer forderte er: „Die Chemieindustriebrummt, es ist die Aufgabe der Politik, dass die Menschen, die das mit ihrer Arbeit möglich machen, auch am Erfolg beteiligt werden.“

Klingbeil hatte für die Tombola eine dreitägige Reise nach Berlin spendiert, der Gewinner wird einen Einblick in seine Arbeit im Bundestag bekommen. - cc