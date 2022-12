Jungen dürfen zurück zur Familie nach Walsrode

Von: Klaus Müller

Teilen

Ruben und Albert dürfen einen Weihnachtsbesuch in Walsrode machen. Hier mit Mutter Camelia. © Furdui

Mutter Camelia Furdui freut sich. Nachdem das Jugendamt ihre Kinder auf Heime und Pflegefamilien verteilt hat, dürfen ihre beiden Söhne an Weihnachten nach Hause.

Walsrode – Die Geschichte der Furdui-Familie bewegt mittlerweile viele Menschen im Heidekreis. Im Frühjahr 2021 wurde die Familie durch den plötzlichen Zugriff des Heidekreis-Jugendamtes auseinandergerissen. Die sieben Kinder wurden auf Heime und Pflegefamilien verteilt. Nun dürfen die Furduis wieder hoffen. Es ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Fremde Menschen haben sich für die Familie eingesetzt, Nachbarn haben geholfen, damit Kinder und Eltern wieder zueinander kommen.

„Ich möchte, dass so schnell wie möglich Frieden geschlossen wird“, appelliert Mutter Camelia Furdui an alle Verantwortlichen, endlich einen positiven Schlussstrich unter die Angelegenheit zu ziehen.

Nun gibt es einen weiteren Grund zur Freude. Nach den beiden Töchtern dürfen nun auch die Jungs aus einem Heim in Worpswede am zweiten Weihnachtstag für einige Stunden nach Walsrode kommen und ab Ende Januar ganz zu Hause bleiben. Traurig sind die Furduis, dass es zu Heiligabend nicht klappt. Im Hause Furdui wartet ein prächtiger Weihnachtsbaum auf die Kinder. Aber es geht immerhin weiter.

Ende Januar dürfen die Söhne endgültig nach Hause

„Der 27. Januar ist der letzte Tag in Worpswede“, schreibt die Mutter voller Vorfreude. Die drei Mädchen, die zu Hause sind, und David, der in Rumänien lebt, seien mit der Entscheidung der Behörde für Ruben und Albert zufrieden und wünschen sich nun, dass die kleine Lea so schnell wie möglich auch nach Hause kommen darf. „Wir werden alles tun, damit die Kinder endlich wieder allesamt bei uns sein dürfen.“ Aber erst einmal freut sich die Familie auf den zweiten Weihnachtstag, wenn die Jungs zu Besuch kommen. „Sie haben ihre Sachen in Worpswede schon seit Langem gepackt.“

Seit zehn Monaten haben sich die Geschwister nicht sehen können. „Ich hoffe, der deutsche Staat schickt sie so schnell wie möglich nach Hause zurück.“ Es wäre wohl das schönste Geschenk, wenn die Kinder irgendwie doch Heiligabend zu Hause in Walsrode sein dürfen. Hier haben sie viele Freunde.

Vom Landkreis war zu diesem Thema weiterhin nur so viel zu hören, dass es gut wäre, wenn die Familie endlich wieder in Ruhe leben könnte. Mehr könne und werde man nicht zu dieser Angelegenheit sagen.