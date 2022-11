David Furdui flieht aus Walsrode nach Rumänien

Von: Klaus Müller

Teilen

David Furdui ist jetzt in Rumänien. © Privat

Vor fast einem Jahr holten Mitarbeiter des Fallingbosteler Jugendamts sieben Kinder der rumänischen Familie Furdui aus ihrem Wohnhaus in Walsrode. Zwei Töchter durften inzwischen zu ihren Eltern zurückkehren. Der 17-jährige David lief weg und tauchte bei seinen Großeltern in Rumänien wieder auf.

Walsrode – Es ist eine lange Geschichte: Vor fast einem Jahr holten Mitarbeiter des Fallingbosteler Jugendamtes sieben Kinder der rumänischen Familie Furdui aus ihrem Wohnhaus in Walsrode. Es waren Vorwürfe gegen die Eltern aufgekommen. Mittlerweile hat es viel Bewegung gegeben, haben sich Tausende von Menschen für eine Wiederzusammenführung eingesetzt. Es hat ein Verfahren beim Amtsgericht stattgefunden – mit ersten Erfolgen für die Familie, denn die Mädchen Estera und Natalia durften zurückkehren.

David, der 17-jährige Sohn, verschwand allerdings vor kurzem und tauchte erst wieder bei seinen Großeltern in Rumänien auf. „Ich werde nie wieder nach Deutschland kommen“, hat er mitteilen lassen. Und seine Eltern akzeptieren diesen Schritt, sagen, dass sie nun noch mehr hoffen, dass die anderen Kinder wieder nach Hause kommen dürfen.

Nach Informationen aus der Familie war es kürzlich zu einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Jugendamtes und David gekommen. Danach sei der 17-jährige Junge so verzweifelt gewesen, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah, als wegzulaufen. Schon seit über einem Jahr habe David Furdui wiederholt mündlich und schriftlich darum gebeten, aus der Obhut des Heimes wieder zurück nach Hause, zu seinen Eltern, kommen zu dürfen. Immer wieder wurde sein Anliegen von Mitarbeitern des Jugendamtes und seinem Vormund unter Angabe von verschiedenen Gründen verschoben. Auch vor Gericht habe sein Anliegen kein Gehör gefunden.

Schließlich habe David den Entschluss gefasst, aus der Obhut des Jugendamtes Heidekreis zu flüchten, so die Familie. Eigentlich war geplant, dass er Verwandte in Bayern besuchen sollte, doch dort kam er nie an, sondern meldete sich im Laufe des Wochenendes aus Rumänien. Es gehe ihm gut. Momentan befindet sich David bei seinen Großeltern. Auch vom Rest der dort lebenden Familie sei er herzlich begrüßt worden.

Der Junge wurde immer wieder mit der Blitzaktion des Jugendamtes in Verbindung gebracht, als es vor fast einem Jahr alle Kinder aus dem Haus in Walsrode holte. Er sei glücklich, nicht mehr unter Kontrolle zu sein und fühle sich endlich frei, gibt der Junge an.

Leider könne er momentan seine Eltern und Geschwister nicht besuchen und zurück nach Deutschland kommen. Denn zunächst müsse die Sorgerechtsfrage zwischen der rumänischen Botschaft und dem Heidekreis geklärt werden.

Das Jugendamt des Landkreises Heidekreis nahm am Montag zu dem Fall Stellung und bestätigte, dass dem 17-Jährigen Perspektiven für eine zeitnahe Rückkehr in die Familie und seitens des Familiengerichtes formulierte Auflagen in einem Gespräch mitgeteilt worden seien. „Auch nach der Ausreise fand mehrfach Kontakt zwischen Jugendamt und dem betroffenen Jugendlichen statt“, schreibt der Landkreis. Es sei gemeinsam vereinbart worden, dass die bestehende Jugendhilfe einvernehmlich beendet werde. Das Familiengericht sei über die Ausreise informiert.

Cornelia Reithmeyer, Pressesprecherin und zurzeit kommissarische Leiterin des Jugendamtes beim Heidekreis: „Wir freuen uns, dass es dem Jugendlichen gut geht. Die notwendigen weiteren Abstimmungen laufen sukzessive.“ Die Furduis hoffen jetzt, dass sie die anderen Kinder möglichst bald zurückbekommen. „Wir hoffen so sehr.“