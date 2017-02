Matthias Henning (l.) und Holger Brandt planen ein Jazzkonzert in der Stadtkirche Walsrode.

Walsrode - Ungewöhnliche Klänge werden am Sonntag, 19. Februar, um 17 Uhr, in der Stadtkirche Walsrode zu hören sein. Unter dem Titel „Jazz meets Stadtkirche“ finden sich eine Big Band unter Leitung von Matthias Henning und ein Projektchor unter Leitung von Holger Brandt zusammen, um ein Programm mit Swing und mehr auf die Beine zu stellen, heißt es in der Einladung.

Die Idee kam vom Architekten Lutz Schober, der als Dank für die ehrenamtliche Begleitung der Innenrenovierung der Stadtkirche ein „Konzert nach Wahl“ geschenkt bekommen hatte. Mit dem Wunsch, ein Konzert mit Big Band und Chor zu geben, trat er an Kantor Holger Brandt und Musiklehrer Matthias Henning heran.

Schnell entstand ein Konzept mit Klassikern. Dabei handelt es sich um Arrangements nur mit Big Band oder mit Chor. Auch die Orgel kommt – stilistisch passend, aber klanglich kontrastierend – zum Einsatz.

„The Band“ unter Leitung von Matthias Henning ist ein Gemeinschaftsprojekt der Serviceclubs Round Table, Old Table, Ladies Circle und Tangent Club. Den Chor hat Holger Brandt für das Projekt zusammengestellt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang werden Spenden erbeten. Im Anschluss können die Zuhörer noch bei einem Getränk ins Gespräch kommen.