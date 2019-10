125 Jahre Kreiskrankenhaus Walsrode

+ Ein Luftbild des Krankenhauses, das um 1954 entstanden ist. Foto: ©Stadtarchiv Walsrode

Walsrode – So selbstverständlich, wie es heute ist, in einem Krankenhaus behandelt werden zu können, war es nicht immer. Die ersten Krankenhäuser entstanden in Deutschland Anfang des 18. Jahrhunderts. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts konnten auch die Bürger in Walsrode ein Krankenhaus zu ihrem Stadtbild zählen. Das schreibt Thorsten Neubert-Preine, Leiter des Stadtarchivs Walsrode sowie langjähriger Gesundheits- und Krankenpfleger im Heidekreis-Klinikum Walsrode, in einer Pressemitteilung des Unternehmens.