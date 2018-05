Infos zur Umsetzung der FFH-Richtlinie

„Kolloquium Natura 2000“ in der Stadthalle

Walsrode - Der Beteiligungs- und Pflegeverband Aller-Böhme-Region in Gründung (BPV i.G.) richtet am Freitag, 1. Juni, um 19.30 Uhr, in der Stadthalle Walsrode, Robert-Koch-Straße 1, eine umfangreiche Informations- und Diskussionsveranstaltung aus. „Kolloquium Natura 2000. Umsetzung der FFH-Richtlinie“ lautet das Thema.