In Walsrode sind die Schützen „zu Gast bei Freunden“

Von: Henning Leeske

Die Politiker aus dem Heidekreis begrüßten zusammen mit den Schützen Sebastian Zinke (MdL, li.), Wilfried Ritzke (v.r.), Landrat Jens Grote, Bürgermeisterin Helma Spöring und Präsident Hans-Heinrich von Schönfels den Landesvater Stephan Weil (2.v.l.). © Henning Leeske

Ministerpräsident Weil fand sich auf dem Schützentag in Walsrode ein. Er übte Kritik an der angestrebten Verschärfung des Waffenrechts

Walsrode – Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bemühte das Sommermärchen der Fußballweltmeisterschaft 2006 als Vergleich zum Deutschen Schützentag, der nun in Walsrode begonnen hat. „Die Schützen aus ganz Deutschland sind zu Gast bei Freunden in Niedersachsen“, so Weil beim Empfang der Niedersächsischen Landesregierung für den Deutschen Schützenbund in Hünzingen.

Mit seinen 200 000 Mitgliedern allein im Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV), der nur einer von mehreren Schützenverbänden in Niedersachsen ist, sei der Ausrichterverband mitten im Schützenbundesland des Nordens überhaupt. Deswegen sei der Deutsche Schützentag 2023 genau in der richtigen Region angesiedelt. „Für viele Ortschaften ist das Schützenfest der Höhepunkt des Jahres“, sagte der Landesvater. Daher seien die Schützenvereine aus dem gesellschaftlichen Leben gerade des ländlichen Raumes gar nicht mehr wegzudenken. „Die stehen nicht für Sport, sondern auch für Brauchtumspflege“, so das bekennende Mitglied einer Schützengilde in der Region Hannover. „Der Schießsport ist eine sehr moderne Form, Sport zu treiben, aber auch mit Geselligkeit verbunden“, sagte er. Die Traditionen des Schützenwesens zu pflegen, sei in diesem Kontext des modernen Sports keinesfalls staubig.

Kritik am Waffenrecht

Etwas ernster wurde der Landespolitiker beim Thema Waffenrecht. Er zeigte sich kritisch gegenüber der von der Bundesregierung angestrebten Verschärfung des Gesetzes. „Die Sportschützen gehen verantwortungsvoll mit ihren Waffen um“, stellte Weil fest.

Abschließend warb er bei den bundesweit angereisten Funktionären und Majestäten des Deutschen Schützenbundes für eine Rückkehr in den Heidekreis nach den großen Feierlichkeiten. „Sie verlassen nach dem Deutschen Schützentag Walsrode nur, um schnell wieder zurückzukommen“, sagte Weil mit Blick auf die touristischen Anlaufpunkte im Heidekreis.

Der Präsident des Deutschen Schützenbundes, Hans-Heinrich von Schönfels, freute sich schon am ersten Tag des offiziellen Programms über die Gastfreundschaft in Walsrode. Die Niedersachsen seien mit ihrem Schützenwesen ein wichtiger Teil des Bundesverbandes und müssten sich, was die ältesten Schützenvereine der Bundesrepublik angehe, überhaupt nicht verstecken. Die Schützengilde Bad Bevensen von 1220 sei immerhin schon über 800 Jahre alt.

Der Schützenbund - ein Kulturerbe der Unesco

Weiter sei der Schützenbund der erste Fachverband des Deutschen Sportbundes, der als immaterielles Kulturerbe der Unesco anerkannt ist, was eben die Interaktion zwischen modernem Sport und Tradition zeige. „Die Tradition ist wie eine Straßenlampe. Die Dummen halten sich an ihr fest und die Schlauen lassen sich von ihr leiten“, sagte der Präsident.

Ministerpräsident Stephan Weil bekam für die Landesregierung vom Präsidenten Hans-Heinrich von Schönfels (l.) den Wimpel des Deutschen Schützenbundes. © Henning Leeske

Von Schönfels begrüßte das Bekenntnis des Ministerpräsidenten Weil zu den Sportschützen hinsichtlich des Waffenrechts. „Wir Sportschützen begehen keine Straftaten mit unseren legalen Waffen“, wurde von Schönfels deutlich. Die Täter, wie beim letzten bedauerlichen Zwischenfall in Hamburg, seien keine Sportschützen im wirklichen Sinne, sondern missbrauchten das Waffenrecht für ihre kriminellen Taten.

Auch der Präsident des NSSV Präsident Wilfried Ritzke wehrte sich mit deutlichen Worten gegen den Fokus auf den Schießsport beim Waffenrecht. „Ja, unser Sportgerät ist ein besonderes, aber es darf nicht dazu führen, dass wir Sportschützen unter Generalverdacht genommen werden“, machte sich der Chef des Gastgeberverbandes Luft – was bei den mehreren anwesenden Landespolitikern mit Interesse aufgenommen wurde.

Großer Festumzug durch Walsrode Der Deutsche Schützentag hat mit dem offiziellen Empfang bei Heidschnuckenbraten und Hünzinger Forelle also durchaus politisch begonnen und setzte sich mit der Bundesdelegiertentagung und Empfang durch den Landrat fort. Am heutigen Samstag steht ab 14.30 Uhr mit dem großen Festumzug in Walsrode, zu dem rund 2 000 Schützen aus ganz Deutschland erwartet werden, der Höhepunkt auf dem Programm. Die Verantwortlichen hoffen auf großes Interesse der Einwohner, die herzlich zum Umzug und zur Festmeile in der Walsroder City eingeladen sind.