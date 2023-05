Familie Furdui ist nach Rumänien gezogen: „Angekommen in einer besseren Welt“

Von: Klaus Müller

Am liebsten sitzen die Kinder im Garten und genießen das Leben, schreibt Camelia Furduj. © Furduj

Die rumänische Familie Furduj hat Walsrode verlassen und lebt nun in ihrer Heimat. Die Probleme mit dem Sorgerecht waren noch nicht beendet.

Walsrode – Die Nachricht überrascht, ist aber konsequent und menschlich nachvollziehbar: Die rumänische Familie Furduj, die mit ihren sechs Kindern mehrere Jahre in Walsrode lebte, ist in ihre Heimat zurückgekehrt.

Vor rund zwei Jahren hatte die Familie ihre Kinder an das Jugendamt abgeben müssen, weil es angeblich zu einer strafbaren Handlung in der Familie gekommen war. Es bedurfte vieler Anstrengungen, sie wieder zurückzuholen.

Camelia Furduj schreibt, dass sie mit den Kindern nach Rumänien gezogen seien. Die Familie war vor Ostern zu einer zunächst angedachten Urlaubsreise in ihre Heimat gestartet. Wahrscheinlich reifte in dieser Zeit die Entscheidung, wieder zurückzukehren. „Ich habe 21 Jahre im Ausland gelebt“, schreibt Camelia Furduj, ein Wechsel sei nötig gewesen.

„Wir waren nach dem Urlaub noch einmal kurz hier, hatten auch David, den ältesten Sohn mitgebracht, „weil alle Kinder einfach zusammensein wollten.“

In Gesprächen mit den Behörden war deutlich geworden, dass sich die Geschichte mit dem Sorgerecht doch noch hinziehen würde. Petru Furduj, Vater der dreijährigen Lea, hätte seine Tochter jeden Tag in den Kindergarten nach Ostenholz bringen müssen und wäre arbeitslos geblieben.

Die Familie entschied schließlich kurzfristig, wieder in die Heimat zurückzukehren. „Wir haben ein kleines Haus in der Nähe der Großeltern gefunden, in einer traumhaften Landschaft, wo die Tulpen jetzt so herrlich blühen. Die Kinder sitzen am liebsten im Garten, spielen miteinander und fühlen sich wohl.“ Nu r vier Kilometer entfernt gibt es eine deutsche Schule, einen Kilometer weiter einen Kindergarten. Es passt wieder bei den Furdujs. Petru Furduj hat gute Aussichten, einen Job als Wasserinstallateur zu finden.

Noch ist die Reise der Familie nicht zu Ende. Das Haus in der Kammererstraße in Walsrode, in dem sich die Familie sehr wohl gefühlt hat und wo es großartige Nachbarn gibt, soll verkauft werden. Die Furdujs haben noch viel Arbeit, auch in Deutschland, zu bewältigen.

„Ich fühle mich mit meinen Kindern wieder wohler und freue mich auf eine gute nächste Zeit“, so Camelia. Gerade komme die kleine Lea ins Haus, bringe einen Blumenstrauß. Die Odyssee der Familie scheint ein gutes Ende zu haben. Camelia Furduj: „Wir bedanken uns sehr bei allen, die zu diesem glücklichen Ende beigetragen und uns unterstützt haben. Es war für uns beide, für meinen Mann und mich, eine sehr anstrengende Zeit. Wir sind wieder angekommen in einer besseren Welt.“