Freizeitparks ziehen positive Oster-Bilanz

Von: Klaus Müller

Teilen

Die Giraffen gehören zu den beeindruckendsten Tieren im Serengeti-Park Hodenhagen. © Müller

Die Freizeitparks im Heidekreis freuen sich über gute Besucherzahlen am Osterwochenende.

Heidekreis – Ostern war ein besucherreiches Wochenende mit vielen ausflugsfreudigen Familien. Für die gute Laune und den Osterspaß für die Kleinen gab es im Vogelpark eine Osterrallye. Sie führte entlang des Eierlehrpfades und war gespickt mit vielen Fragen rund ums Ei. Als Gewinn gab es Freikarten und als Hauptgewinn ein Meet & Greet, wahlweise mit Papageien oder Greifvögeln und Eulen. „Speziell an Feiertagen wie Ostern stellen wir immer wieder fest, dass der Weltvogelpark Walsrode Treffpunkt generationsübergreifender Familienausflüge ist“, sagte Janina Ehrhardt, Pressesprecherin des Parks.

Der Park habe am Osterwochenende die Premiere des neuen Imagefilms feiern können, der erstmalig auf der 15x3 Meter großen LED-Videoleinwand vorgestellt wurde. Dazu war auch das junge Team um Jonathan Hahn vor Ort, die den Film für den Weltvogelpark gedreht haben. Am Montag fand dann das lange Osterwochenende seinen Abschluss bei herrlichem Frühlingswetter, sodass nun auch nach dem kalten März die Natur auf dem großen Gelände erwacht ist und sich die unzähligen Frühlingsblüher in all ihrer bunten Farbenpracht präsentieren.

Im Serengeti-Park gab es zu Ostern ein ausverkauftes Haus bei den vielen Übernachtungsmöglichkeiten, die der Park für die ganze Familie anbietet. Und auch der Besuch an den drei Ostertagen konnte sich sehen lassen. Der neue Marketingchef Guido Segers, ein Bremer „Zugereister“ aus Aachen, berichtet über viel Nachwuchs bei den Tieren im Park, gutes Wetter, „auch wenn es manchmal ein bisschen kalt war“, und eine gelungene Ostereier-Aktion am Sonntag. Segers sagt auch, dass die Parkleitung das bevorstehende Jahr mit Zurückhaltung betrachtet, „weil das Geld nicht mehr ganz so locker sitzen wird aufgrund der stark gestiegenen Verbraucherpreise. Aber wir werden noch mit einigen interessanten Attraktionen in 2023 kommen.“

Das Heide Park Resort konnte an allen vier Tagen bei gutem Wetter zahlreiche gut gelaunte Gäste begrüßen, die bei sehr moderaten Wartezeiten von Colossos bis zur Wildwasserbahn einen aufregenden Tag erleben konnten. Das Abenteuerhotel und das Holiday Camp waren ebenfalls sehr gut gebucht, berichtete Pressesprecherin Svenja Heuer am Dienstag aus dem Park.