Ideengeberin und Aufklärerin

Bockhorn - Henrike Rodemeier strahlt, als wolle sie das Fehlen der Sonne wettmachen. Ihr roter Pullover leuchtet inmitten des Ginsengfeldes auf der Flora-Farm. Farblich passt er perfekt zu den Beeren, die jetzt die grünen Sträucher schmücken. Ginge es allein um Ausstrahlung und Sympathie, der Ceres-Award wäre der Bockhornerin bereits sicher. Aber die 49-Jährige hat noch einige Pfunde mehr, mit denen sie wuchern kann, um gegen die Konkurrenz zu bestehen.

Seit vier Jahren würdigt der Deutsche Landwirtschaftsverlag (dlv) mit dem Ceres-Award Landwirte, die Außergewöhnliches leisten und täglich nachhaltig für Mitmenschen, Tiere und Umwelt wirtschaften. „Da passt du doch genau rein“, hätten Berufskollegen sie ermuntert mitzumachen. Also füllte Henrike Rodemeier – wie mehr als 180 weitere Landwirte – die Unterlagen aus, machte sich Gedanken über ihre Stärken und besonderen Kennzeichen und schickte die Bewerbung ab.

Offensichtlich konnte sie mit ihren Kompetenzen punkten. Henrike Rodemeier sei nicht nur Landwirtin, sondern auch Ideengeberin, Entscheidungsträgerin und Personalmanagerin, heißt es über sie in einer Pressemitteilung des dlv. Nun gehört die Bockhornerin zu den 33 Finalisten, die sich auf elf Einzelkategorien verteilen. Rodemeier ist nominiert als Unternehmerin und tritt hier gegen eine Hähnchenhalterin aus Kehl und eine Weinbäuerin aus Bad Mergentheim an.

„ Produkt bedarf hoher Aufklärung“

Als Anbauerin von Ginseng, aufgrund des eigentümlichen Wuchses auch Menschenwurzel genannt, darf man die 49-Jährige getrost als Exotin unter den 33 Anwärtern bezeichnen. „Mir geht’s darum, den Ginseng weiter publik zu machen“, begründet Henrike Rodemeier ihre Teilnahme. So wird er zwar seit Jahrtausenden als Heilmittel genutzt, zur Steigerung der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, zur Stärkung der Abwehrkräfte oder auch zur Regulierung des Blutdrucks. „Es ist ein Superprodukt, hinter dem ich zu 100 Prozent stehe“, sagt Henrike Rodemeier. „Aber dieses Produkt bedarf hoher Aufklärung.“

+ Fast so wichtig wie die Wurzel: die Ginsengsamen für die nächste Aussaat. © Preuß

Auf der Suche nach einem neuen landwirtschaftlichen Standbein stieß Henrike Rodemeiers Vater Heinrich Wischmann auf einen Bericht über Ginseng und dessen teuer gehandelte Wurzeln. Allen Unkenrufen, dass die Heilpflanze in Europa nicht kultivierbar sei, zum Trotz, begann Wischmann mit einigen wenigen, auf Umwegen beschafften Samen zu experimentieren.

Aus dem kleinen Versuchsbeet entstand auf dem historischen Helkenhof die Flora-Farm, die von Beginn an auf Direktvermarktung von Ginsengkapseln, Tee und kosmetischen Produkten setzte. Mittlerweile wächst hier auf sieben Hektar der Panax ginseng C. A. Meyer, die koreanische Sorte, die laut der Fachfrau über eine besonders hohe Konzentration der Wirkstoffe, Ginsenoside genannt, verfügt und als einzige in Deutschland für die Herstellung von Arzneimitteln zugelassen ist.

Führungen im Rahmen der Ginseng-Teatime

Mit Henrike Rodemeier, zuständig für den Anbau, und ihrer Schwester Gesine Wischmann, die als Geschäftsführerin über das Kaufmännische wacht, wird die Ginseng-Farm inzwischen in zweiter Generation geführt und immer weiter ausgebaut. Lehrpfad, Café und Shop kamen hinzu. Täglich gibt es im Rahmen der Ginseng-Teatime Führungen. Außerdem locken das Ginsengfest an Himmelfahrt und ein großer Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende Jahr für Jahr Tausende von Besuchern in das beschauliche Bockhorn.

Beflügelt von den Erfolgen der Flora-Farm, hätten auch andere Landwirte sich in Sachen Ginseng versucht. „Aber die haben alle wieder aufgehört“, sagt Henrike Rodemeier und es schwingt dabei ein wenig Stolz mit, dass ihre Familie sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen ließ.

Der Ginseng, das weiß die diplomierte Agrar-Ökonomin, ist anspruchsvoll und möchte umsorgt werden. Er wolle „den Schritt des Gärtners täglich hören“, erklärt die Landwirtin schmunzelnd. Weil er keine direkte Sonne mag, darf er auf der Flora-Farm unter engmaschigen Netzen wachsen. Auch Staunässe ist ihm zuwider. Also liegt eine dicke Strohschicht aus, die die Wurzeln schützt. Dennoch: „Nach wie vor gibt es Rückschläge“, betont Rodemeier. Aber unterkriegen lässt sie sich davon nicht. Sie strahlt und macht sich an die Arbeit. Eine echte Sieger-Type.

kp