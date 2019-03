Bomlitz – Die hölzerne Eingangstür eines Gebäudes an der Cordinger Straße in Bomlitz traten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag, gegen 0.30 Uhr, ein. Ein Hund im Haus schlug an, sodass die Täter flüchteten, so die Polizei. Der Schaden an der Tür wird auf 1 000 Euro geschätzt.