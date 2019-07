Hilfe für Adebar und Co

Nabu und Weltvogelpark setzen erfolgreiche Pflegekooperation fort

+ In speziell aufgestellten Masthorsten sind Eier und junge Störche vor Mardern und anderen Prädatoren geschützt. Foto: Nabu Heidekreis/Frank-Ulrich Schmidt

Walsrode – Seit der Weißstorch vor über 50 Jahren zum Wappenvogel des Deutschen Naturschutzbundes (Nabu) erklärt wurde, fühlt sich der Verein dem Schreitvogel besonders verpflichtet und setzt sich dafür ein, dass auch nachfolgende Generationen diesen beeindruckenden Vogel erleben können. Wie in ganz Niedersachsen, war auch im Heidekreis seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein starker Bestandsrückgang zu verzeichnen, der vor allem auf den Verlust extensiv genutzter Wiesen und Weiden, die Entwässerung von Feuchtgrünland und die Entwertung der Flusstalauen durch Gewässerbau zurückzuführen war und in den 80er-Jahren seinen Tiefstand erreichte, schreibt der Nabu in einer Pressemitteilung. Seither sind die Bestände dank intensiver Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Förderprogramme für die extensive Bewirtschaftung von Dauergrünland, die Entschärfung vogelgefährlicher Strommasten und Stromleitungen sowie das Aufstellen von Masthorsten langsam wieder auf rund 50 Brutpaare angestiegen. Trotzdem wird im Allertal zwischen Marklendorf und Ludwigslust der für den Bestandserhalt notwendige Wert von zwei bis drei flüggen Jungvögeln pro Horstpaar nicht erreicht, sodass eine Zuwanderung aus Kerngebieten mit größeren Bruterfolgen noch notwendig ist.