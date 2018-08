Woche zu Ehren des Heide-Dichters: „Hermann Löns und die Frauen“

Walsrode - Gemeinsam mit dem Verband der Hermann-Löns-Kreise in Deutschland und Österreich veranstaltet die Stadt Walsrode im Rahmen der Löns-Woche am Sonntag, 2. September, um 15 Uhr, die in Niedersachsen und weit darüber hinaus bekannte Feierstunde am Löns-Grab im Tietlinger Wacholderhain.

Die Löns-Woche mit verschiedenen Veranstaltungen wird jährlich in der Woche des Geburtstages des Dichters durchgeführt. Sie beginnt diesmal an seinem 152. Geburtstag (29. August) und endet am Sonntag mit der traditionellen Feierstunde am Grab des Dichters unter freiem Himmel. Den Festvortrag hält Tanja Kühne aus Walsrode, Ratsmitglied und Kreistagsabgeordnete, zum Thema „Hermann Löns und die Frauen“.

Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt von der Chorgemeinschaft Walsrode unter der Leitung von Axel Nicolaus. Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Dorfmark lässt Jagdsignale unter der Leitung von Hartmut Koch ertönen. Der Eintritt ist frei. Löns-Freunde und Gäste sind herzlich eingeladen.

Die Zufahrt ist von Tietlingen aus anzusteuern. Der Fußweg von Uetzingen in Richtung Löns-Grab ist zwar möglich, es sind dort allerdings wenige Parkplätze vorhanden.

Im Rahmen der Hermann-Löns-Woche finden weitere Veranstaltungen statt, und zwar am Mittwoch, 31. August, eine Fahrt in die blühende Heide für jedermann (Anmeldungen an Helga Seebeck, Telefonnummer 05161/3901). Am Sonnabend, 1. September, 15 Uhr, findet eine Filmvorführung über „Heidepastor Bode“ bei Kaffee und Walsroder Butterkuchen im Heidemuseum „Rischmannshof“ statt. Hierfür wird ein Kostenbeitrag von sieben Euro erhoben. Im selben Hause wird am Sonntag, 2. September, um 10 Uhr, die Jahreshauptversammlung des Löns-Verbandes mit Wahl des Präsidiums durchgeführt, so die Pressemitteilung.