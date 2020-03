Helma Spöring Bürgermeisterin

Walsrode – Fulminantes Vertrauensbekenntnis zur einzigen Bewerberin. 84,16 Prozent der Walsroder sprachen sich gestern für Helma Spöring bei der Bürgermeisterwahl aus. Die parteilose Kandidaten ist bereits seit 2014 Oberhaupt der Lönsstadt und wird jetzt als erste Bürgermeisterin nach der Fusion mit der Gemeinde Bomlitz in die Geschichtsbücher eingehen. Ihre Amtszeit läuft sechs Jahre. Gleichzeitig wurde ein neuer Stadtrat gewählt. 25 233 Menschen waren zur Wahl aufgerufen, die Beteiligung fiel mit 46,49 Prozent relativ niedrig aus.

Sie selbst reagierte beeindruckt. „Ein phänomenales Ergebnis, damit habe ich auf keinen Fall gerechnet“, sagte sie. Insgeheim habe sie auf bestenfalls 75 Prozent gehofft. Dies vor allem, weil Bomlitz die Eigenständigkeit verloren habe und ihr das hätte angekreidet werden können. „Umso schöner, dass diese Fusion jetzt zu einem solchen Abschluss geführt hat.“

Schon im Vorfeld hatten sich die Parteien auf Helma Spöring als einzige Kandidaten verständigt. Wer gestern an die Urne trat, hatte dennoch die Wahl. Er hätte auch mit einem Nein abstimmen können. Die meisten freilich machten keinen Gebrauch davon. Fast durchgängig lag Helma Spöring über der Marke von 80 Prozent der abgegeben Stimmen. Lediglich in einigen südlichen Wahllokalen, in Krelingen etwa oder Westenholz und Benzen dümpelte sie bei rund 60 Prozent herum, zuweilen auch darunter. Unter der 50-Prozent-Marke lag keines der Lokale. Auch in den Bezirken der einst selbstständigen Gemeinde Bomlitz genießt Helma Spöring ein beachtliches Ansehen. Durchgängig kam sie auf mehr als 80 Prozent. In ihrem heimatlichen Wahlbezirk, in Sieverdingen, erreichte Helma Spöring nicht völlig unerwartet ihr bestes Ergebnis. Bemerkenswerte 98,55 Prozent schlugen zu Buche. 69 der 99 Wahlberechtigten gingen zur Stimmabgabe, einer votierte gegen sie.

Die geringe Wahlbeteiligung zeichnete sich schon frühzeitig ab. Es sei noch verhältnismäßig ruhig, hieß es seitens der Wahlhelfer zur Mittagsstunde etwa in Vorbrück. Wer erschien, hatte mit mächtigem Papier zu kämpfen. Riesig das Fast-Schon-Plakat für die Wahl der 38 Ratsmitglieder. Hier durften drei Kreuze gemacht werden. Viermal musste der große Zettel anschließend gefaltet werden, ehe er in die Urne gesteckt werden konnte. Und dennoch reichte die Größe einigen immer noch nicht. Die Namen der Bewerber auf dem Ratskandidaten-Plakat seien zu klein geschrieben, hieß es.

Notwendig wurde die Wahl, nachdem die Gemeinde Bomlitz seit 1. Januar ein Teil der Stadt Walsrode ist. Zu der Fusion hatten sich beide Kommunen vor allem aus finanziellen Gründen entschlossen. Das erklärte Ziel: Auch in Zeiten hoher Kosten und fehlender Fachkräfte wolle man weiterhin alle Aufgaben meistern können – künftig aber gemeinsam. Bomlitz hatte in der Vergangenheit immer wieder ein großes Minus im Haushalt verzeichnet, weil die Gewerbesteuereinnahmen stark schwankten. Im ständigen Auf und Ab sah man dort keine Zukunft mehr.

Durch die Fusion ist jetzt die flächenmäßig fünftgrößte Gemeinde Deutschlands entstanden. Bereits vor zwei Jahren hatten die Räte von Bomlitz und Walsrode beschlossen, beim Land Niedersachsen einen freiwilligen Zusammenschluss zu beantragen. In der Folge mussten unter anderem die Satzungen beider Gemeinden angeglichen werden. kra/mü