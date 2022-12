Heidekreis plant für den großen Black-Out

Von: Henning Leeske

Sie erstellen Szenarien für den Ernstfall. Der Stab mit den Fachberatern bei der Arbeit im Kreishaus. © Leeske

Wenn Strom und Gas wegbleiben: Einen möglichen Energiemangel probten die Einsatzkräfte in einer Katastrophenschutzübung.

Bad Fallingbostel – Kein Grund zur Beunruhigung müssen die Einwohner des Heidekreises haben. Die Katastrophenschutzübung zur Energiemangellage war wirklich nur eine Übung des Stabes im Kreishaus mit allen relevanten Blaulichtorganisationen und Verwaltungsstellen. Denn die unteren Katastrophenschutzbehörden haben als Vorbereitungsmaßnahmen in angemessenem Umfang Katastrophenschutzübungen durchzuführen, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises.

Deswegen hatte der Katastrophenschutzstab des Heidekreises sich in der Zeit vom 5. bis 8. Dezember, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, mit dem Thema „Energiemangel“ beschäftigt und dazu entsprechende Szenarien ausgearbeitet. Im Fokus stand dabei im Wesentlichen die Versorgung mit Erdgas und die Möglichkeit von Black-Outs.

Zwei Schichten des Stabes waren jeweils zwei Tage mit insgesamt 65 Beschäftigten im Einsatz. Dabei ging es einerseits um befristete und drohende längerfristige Stromausfälle, andererseits aber auch um den Ausfall der Gasversorgung in mehreren Kommunen des Heidekreises.

Als Katastrophenschutzbehörde gelte es dabei, den Betrieb der kritischen Infrastruktur im Landkreis sicherzustellen. Dazu müsste der Strom lokal mittels Notstromaggregaten und Netzersatzanlagen erzeugt werden. Damit dies länger, als die Kraftstofftanks es hergeben würden, funktioniert, musste insbesondere der Treibstoffbedarf für die Aggregate ermittelt werden.

Weiter erstellte der Stab ein Konzept, in dem der Treibstoff mit Tankwagen von einem überregionalen Tanklager abgeholt und an die kritische Infrastruktur verteilt würde. Außerdem ging es um die Versorgung von heimbeatmeten Personen und Personen mit Kunstherz, die ohne Stromversorgung keine Überlebenschance hätten und in Einrichtungen mit gesicherter Stromversorgung unterzubringen sind.

Aufgrund der gleichzeitig auftretenden Gasmangellage mussten in den Gemeinden sogenannte „Wärmestuben“ rein fiktiv geplant werden. Gepaart mit dem drohenden Ausfall der Kommunikation über Telefon- und Handynetze probte man die Einrichtung von „Leuchttürmen“, wo sich die Einwohnerinnen und Einwohner in Notfällen informieren und Hilfe anfordern könnten.

Auch Probleme im Bereich der Landwirtschaft, zum Beispiel bei der Tierhaltung, mussten bedacht werden, weshalb auch beispielsweise das Veterinäramt involviert war. Planungen für diese Leuchttürme seien seitens des Heidekreises in Zusammenarbeit mit allen Kommunen im Gange, weil zum Beispiel überall geeignete Räumlichkeiten gefunden werden müssten.

Laut Landrat Jens Grote seien hierfür Übungen mit sehr viel Aufwand in der Vorbereitung verbunden, aber in der Zukunft durchaus vorstellbar. Denn bei den Leuchttürmen soll neben der Kommunikation auch die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sichergestellt werden, was natürlich die eigentliche Mammutaufgabe im Katastrophenfall sei.

Klar, dass überhaupt die Kommunikation zwischen den Blaulichtorganisationen und weiteren Stellen des Katastrophenschutzes alle vier Tage in beiden Teams im Mittelpunkt standen. Daher waren auch ständig die Fachberater von Polizei, Feuerwehr, THW, Bundeswehr, DRK, Gesundheits- und Veterinäramt beteiligt.

So wurden im Verlauf der Übung beispielsweise Unternehmen im Heidekreis, die als große Gasverbraucher definiert sind, telefonisch vom Stab informiert, um in den Betrieben weitere Maßnahmen bei einem akuten Energiemangel einzuleiten, beziehungsweise Denkanstöße für vorgedachte Reaktionen auf einen Gasstopp im Betrieb zu geben.

Falls es im Ernstfall zum Ausfall der klassischen Kommunikationsmittel komme, gebe es auch schon ein Konzept in der Schublade. „Dann käme es zum Einsatz von Boten, die die nötigen Örtlichkeiten aufsuchen würden. Der Stab könnte mit den relevanten Stellen oder den Leuchttürmen weiter mit dem Digitalfunk kommunizieren“, skizzierte Brandamtmann Julian Reinsberg vom Katastrophenschutz.

„Die Mitglieder des Stabes waren gut vorbereitet und haben die Herausforderungen gut abarbeiten können“, dankte Landrat Jens Grote dem Vorbereitungsteam, dem externen Ausbilder Jürgen Kettler sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die kompetente Arbeit.

„Das Ergebnis kann nun nachgeschärft werden“, sagte der Landrat bei der Bilanz zur Übung im Rahmen eines Pressegesprächs. Daher wünschte Grote sich im Nachblick eine bessere Vernetzung der Landkreise in Niedersachsen untereinander im Katastrophenschutz, weil in dieser Frage eben „nicht von jedem Kreis das Rad neu erfunden werden müsse“. Hierzu sei der Landkreistag und die Landesregierung mit deren zuständigen Behörden gefragt.

Abschließend hielt er fest, dass sich die Katastrophenschutzbehörden bei derartigen Lagen nur um den Weiterbetrieb der kritischen Infrastruktur und um Notfälle kümmern können. Alle Einwohner seien daher aufgefordert, sich soweit wie möglich selbst vorzubereiten und Vorsorge zu treffen.

„Das, was wir jetzt geübt haben, erleben die Menschen in der Ukraine jeden Tag“, zeigte sich Grote auch sehr nachdenklich angesichts des Anlasses für die Übung.