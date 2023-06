IGS in Fallingbostel: Grüne als Zünglein an der Waage?

Von: Klaus Müller

Teilen

Das alte Schulzentrum in Walsrode muss endlich neu hergestellt werden, forderten am Donnerstag zahlreiche Redner im Schulausschuss. © Müller

Bekommt Bad Fallingbostel eine IGS? Noch ist alles möglich.

Bad Fallingbostel – Landrat Jens Grote und Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider dürften nach der Sitzung des Schulausschusses des Landkreises trotz einer erst einmal ablehnenden Haltung der Mehrheit der Ratsmitglieder für eine IGS Land in Sicht sehen: Nach knapp 100 Minuten Diskussion mit vielen Wortbeiträgen lehnten die Ausschuss-Mitglieder mit den Stimmen der CDU und der FDP den Antrag bei Stimmengleichheit mit der SPD und einer Enthaltung des Grünen-Sprechers Carsten Gevers aus Schneverdingen zwar ab.

Aber da Gevers gleichzeitig sagte, die Grünen seien grundsätzlich aus schulpolitischen Gründen für eine IGS im Landkreis, müssten aber noch einige wichtige Punkte klären und würden sich letztendlich am 30. Juni deutlicher äußern, könnte es doch auf die Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule im Heidekreis, der ersten überhaupt, hinauslaufen.

Dabei spielte der Landrat eine mitentscheidende Rolle. Er hatte für die neue schulische Einrichtung auch am Donnerstag gleich zweimal überzeugend votiert. „Ich denke, dass der Landkreis-Vorschlag für eine IGS in Bad Fallingbostel für alle vertretbar sein müsste. Lassen Sie uns doch diesen Weg gehen, einmal ausprobieren und schauen, ob wir richtig liegen. Wir können immer noch zurückrudern.“ Und die gymnasiale Versorgung in Walsrode werde nicht vergessen. Auch wenn am Donnerstag in Fallingbostel zu hören war, dass in diesem Jahr weniger Schüler in Walsrodes Gymnasium angemeldet sind. „Nun haben wir die Container bestellt, sie werden auch kommen“, sagte der Landrat, der aus aktuellen Schülerzahlen keine Tendenz ziehen möchte.

Erst einmal genehmigt und empfohlen wird vom Ausschuss, ein zweites Gymnasium in Walsrode zu bauen. Sieben Stimmen gab es dafür, sechs dagegen und drei Enthaltungen. Aber der Kreistag wird endgültig entscheiden.

Abgelehnt hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Torsten Söder die IGS, die nach seiner Meinung zu viele schulpolitische Probleme aufweise und der schulischen Ausbildung nicht gerecht werde. „Wir können doch nicht jeden Schüler mit dem Taxi zur neuen IGS nach Bad Fallingbostel bringen.“ Das sei einfach logistisch nicht zu schaffen. Mit der an vielen Orten vorgehaltenen Dreizügigkeit sei man bisher gut aufgestellt. Wichtiger wäre, das Schulzenrum in Walsrode wieder in Ordnung zu bringen, die unerträglichen Zustände in Bomlitz zu bereinigen und auch die BBSen besser zu versorgen. Söder kündigte nach der Entscheidung an, man werde in der CDU-Fraktion noch einige Fragen aufarbeiten und sich der Entscheidung am 30. Juni geschlossen stellen.

Franka Strehse votierte für die SPD für ein klares „Ja“ zur IGS. Sie habe Erfahrungen in anderen Schulbezirken gehabt und stehe konsequent hinter diesem neuen Schulsystem, das vor allem auch die Migranten in Deutschland einbinde.

Landrat Grote fing sie alle ein, als er noch einmal überzeugend für die IGS argumentierte. Trotzdem fiel die Entscheidung erst einmal dagegen aus. Alles könnte sich aber am 30. Juni noch einmal wenden.