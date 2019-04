Bomlitz/Baltrum – Nach einer gelungen Premiere im Februar und einem erfolgreichen Gastspiel in Hademstorf, freut sich das Ensemble der Theatergruppe LaFiBo, dass es mit der Gaunerkomödie „Zwei wie Bonnie & Clyde” bei den Theatertagen auf Baltrum dabei sein darf. „Unser Auftritt ist am Sonnabend, 4. Mai, 18 Uhr“, erzählt Pressesprecherin Angela Kirchfeld, die mit ihrem Kollegen Joachim Resch das Gaunerpärchen mimt.

Manni und Chantal, alias Bonnie und Clyde, träumen vom großen Geld, Heirat in Las Vegas und Rente in Südamerika. Dafür muss aber erst mal eine Bank geknackt werden. Ein Kinderspiel. Zumindest, wenn die Beifahrerin auf der Flucht Straßenkarten lesen könnte und nicht ständig rechts und links verwechselte. Dass sie schließlich in einem ehemaligen Schuhlager landen, ist noch das geringste Übel für die Möchtegern-Ganoven. Viel schlimmer ist, dass Chantal anstatt der Beute die Einkaufstüte einer Bankkundin mitgenommen hat. Also muss ein neuer Versuch gestartet werden, doch die Tücke liegt im Detail, sprich in einem enormen Umweg zur Bank, einer plötzlich geballten Konkurrenz weiterer Bankräuber, blickdichten Strumpfhosen und einem leeren Tank.

Trotz umfangreicher Generalproben scheitern auch die nächsten Versuche, ans große Geld zu kommen. Dass zumindest für Chantal ein Happy End in Sicht ist, verdankt sie eher dem Zufall als ihrer Intelligenz.

„Zwei wie Bonnie und Clyde“ ist eine Tour de Force für die Lachmuskeln, schreibt die Theatergruppe. Ein groteskes Abenteuer, bei dem ein Gag den nächsten jagt und die Lage für das dilettantische Gaunerpärchen immer verzwickter und verrückter wird. In die Rolle schlüpfen Angela Kirchfeld und Joachim Resch, die schon mit dem Film-Stück „Doppeltes Spiel“ das Publikum überzeugten.

Wer nicht nach Baltrum fahren möchte, hat in Bomlitz noch die Möglichkeit, die amüsante Gaunerkomödie zu verfolgen. Am Sonnabend, 18. Mai, sind Bonnie und Clyde um 20 Uhr auf der heimatlichen Bühne in der Oberschule zu sehen, und auch am Sonntag, 19. Mai, ist um 16 Uhr ein Auftritt in der Aula geplant. Für die Kaffeetafel um 15 Uhr gibt es nur noch wenige Restkarten.

Eintrittskarten, auch speziell als Geschenkedition für den Muttertag, gibt es unter der Hotline 0152/55783701, über die Homepage der Theatergruppe www.lafibo.de, Schreibwaren Bartels in Bomlitz, August-Wolff-Straße, und die Postagentur Glück in Bad Fallingbostel, Düshorner Straße 5a.