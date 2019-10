Großübung in Honerdingen – Glockenturm brennt

Umfangreiches Szenario für 90 Einsatzkräfte

+ Die Drehleiter wird an der Kirche in Stellung gebracht. Foto: Jens Führer

Honerdingen – Ein Brand im Glockenturm der Meinerdinger Kirche wurde am frühen Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, gemeldet – zum Glück nur eine Übung. Das Szenario: Der örtliche Pastor Thoma Delventhal hatte mehrere Gäste in dem Gotteshaus zu Besuch, als dort durch einen technischen Defekt ein Feuer entstand. Er selber schaffte es noch, aus dem Gebäude zu flüchten, während den acht Besuchern der Weg durch Rauch versperrt wurde. Nach dem Eingang des Notrufes in der Leitstelle Soltau wurden sofort die Ortsfeuerwehren Honerdingen, Düshorn, Benzen und Walsrode alarmiert.