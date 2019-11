Großes und vielfältiges Angebot

Hobbymeile in Nordkampen lockt zahlreiche Besucher

+ Selbst genähte Taschen und Adventliches gab es hier.

Nordkampen – „Es mögen wohl mehrere hundert Menschen gewesen sein, vielleicht sogar etwas mehr als 1 000, die an beiden Tagen auf unserer Hobbymeile in Nordkampen unterwegs waren“, so die ersten Schätzungen der Organisatoren der beliebten Veranstaltung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz und dem Ablauf“, so Tina Haaf von der Landbäckerei Meyer.