Griff nach der ausgestreckten Hand

Eine grüne Schürze für den Grünen: Robert Habeck war prominentester Diskussionsteilnehmer beim Bauerntag in Walsrode. Foto: Leeske

Walsrode - Von Henning Leeske. „Der Weg zur gesellschaftlich getragenen Landwirtschaft – Alles öko oder was?“ hatte das Landvolk Lüneburger Heide seine Podiumsdiskussion im Rahmen des traditionellen Bauerntags am Dienstag in der Walsroder Stadthalle überschrieben. Prominentester Teilnehmer: Dr. Robert Habeck.

Bevor die lebhafte, aber doch sachliche Diskussion mit dem Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen begann, nutzte Kreislandwirt Jochen Oestmann die Gelegenheit, sein Unverständnis zu äußern über die Forderung Habecks, Wohnungen notfalls vom Staat enteignen zu lassen, um mehr Wohnungsangebote zu schaffen. „Gerade in der Landwirtschaft beruht das Geschäftsmodell auf Eigentum mit einem Generationenvertrag“, begründete der Rethemer seine Befindlichkeit.

Habeck bedankte sich nach wohlmeinendem Begrüßungsapplaus artig für die Einladung und für die Bereitschaft zu einer gesellschaftlichen Debatte auch bei den Landwirten. „Ich begreife das als ausgestreckte Hand“, so Habeck.

Das schlimme E-Wort meinte er nie als Enteignung, sondern als staatliche Rücknahme gegen Entschädigung, ging er auf den Vorwurf Oestmanns ein. „Eigentum hat eine Sozialbindung, besonders für ein Gut, das nicht vermehrbar ist“, sagte er und wies auf die Gefahren für die Landwirtschaft hin, wenn immer mehr große Investmentfonds riesige Flächen für eine bessere Kapitalverzinsung aufkaufen würden. „Sie haben mit dem Enteignungsquatsch angefangen“, fauchte er in Richtung Kreislandwirt und forderte mehr Zeit für sein Eingangsstatement zum eigentlichen Thema des Abends.

Der ehemalige Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein warb für einen pragmatisch-ökonomischen Umgang mit dem Thema Landwirtschaft. „Selbst Menschen mit komplett unterschiedlicher gesellschaftlicher Prägung können Kompromisse finden“, ging er gleich auf einen Kernpunkt bei der Betrachtung von Tierhaltung und Ackerbau nach konventionellen Methoden ein.

Schon allein die klimatische Lage fordere eine veränderte ökonomische Absicherung der Betriebe nach einem Güllewinter mit anschließendem Hitzesommer ohne Wasser. Die Digitalisierung bringe immer mehr Spezialisierung der Betriebe mit sich. Die entsprechende tiefere Segmentierung beim Ackerbau zum Beispiel sorge für mehr Anfälligkeit bei Krisen in bestimmten Märkten. „Dadurch wird die Prägung im ländlichen Raum durch die Landwirtschaft immer geringer. Alle 25 Jahre ist dann die Hälfte der Betriebe weg“, prognostizierte er.

Aufsehen und Zustimmung erntete er mit der Aussage: „Ich spreche den Dank der Grünen aus, dass die Landwirte Deutschland so reich und satt gemacht haben. Ihr Berufsstand hat Lebensmittel so günstig wie nie gemacht.“

Nun sei aber die Zeit für Veränderungen gekommen. Ökologische Ansprüche sollte die Gesellschaft entsprechend vergüten, um so aus der ökonomischen Krise der Landwirtschaft zu führen. Dies bekräftigte er an mehreren Beispielen in der Diskussion mit Schafhalterin Dr. Barbara Guckes, der Junglandwirtin Rebecka Wiegers, Viehzüchter Christoph Becker und Ackerbauer Gerrit Hogrefe aus Cordingen.

„Warum sollen alle großen Betriebe mit großen Skaleneffekten weiter mit Steuergeld gefördert werden?“, warf Habeck als Frage auf. Aus seiner Erfahrung in Schleswig-Holstein berichtete er von voll ausgeschöpften Fördertöpfen für ökologische Maßnahmen und Ökolandbau. „Die Prämien für Verzichtsmuster wollten Ihre Berufskollegen lieber. Die Bereitschaft für einen Umbau der Landwirtschaft und ihr Elan wird aber vom Bundeslandwirtschaftsministerium ausgebremst“, machte er die Schuldigen in Berlin aus. Der Bauer, der seine Kuh auf der Weide Gras fressen lasse, solle bessergestellt werden als der, der aus 150 Kühen im Betrieb 600 mache, die im Stall stehen, betonte der Grünen-Politiker.

Beim Thema betäubungslose Ferkelkastration machte Habeck die Impfung als beste Alternative aus. „Ich habe es nicht verstanden, warum das Gesetz zurückgenommen wurde, weil es mehrere Alternativen gibt“, so der Grüne. „Wir wollen unsere Tiere auch nicht quälen“, sagte Rebecka Wiegers und forderte, die Gasbetäubung in Zukunft auch durch geschulte Landwirte ohne Tierarzt durchführen zu dürfen.

„Wir geben im Durchschnitt 11 bis 14 Prozent für Lebensmittel aus, wenn es 14,2 Prozent werden, macht das den Kohl auch nicht fett. Dann können wir uns die Tierhaltung leisten, die Sie und wir wollen“, fasste er den nötigen gesellschaftlichen Konsens für die Gesamtproblematik zusammen.

Fotos auf

www.kreiszeitung.de