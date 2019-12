„Goldene Olga“ geht zum neunten Mal in den Heidekreis

Die Familien Bergmann und Harms aus Walsrode-Fulde im Heidekreis haben es geschafft. Sie dürfen sich mit ihrem Milchviehbetrieb Milchhof Fulde „Bester Milcherzeuger Niedersachsens 2019“ nennen.

Bad Zwischenahn/Fulde – Elke (61), Werner (69) und Sohn Ingo (34) Bergmann erhielten gemeinsam mit Ingrid (54), Henning (54) und Tochter Jannika Harms (28) im „Alten Kurhaus“ in Bad Zwischenahn aus den Händen von Rainer Beckedorf, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die „Goldene Olga 2019“ und einen Geldpreis in Höhe von 3500 Euro. Im Frühjahr wird der Betrieb zudem für ein Jahr die lebensgroße, goldene Kuh-Statue auf den Hof bekommen.

Der Siegerbetrieb wird gemeinsam von den Familien Bergmann und Harms bewirtschaftet. Bei der Verleihung der „Goldenen Olga“ betraten sie unter großem Beifall die Bühne. Die begehrte Auszeichnung geht nach neun Jahren erneut in den Heidekreis. 2010 hatten Andrea und Diethelm Evers aus Rethem-Moor den Spitzenplatz beim landesweiten Wettbewerb belegt.

Milchhof Fulde liefert an Deutsches Milchkontor (DMK)

Die Familien Bergmann und Harms bewirtschaften in Walsrode-Fulde einen 270 Hektar großen Betrieb, davon sind 60 Hektar Grünland. Auf dem Hof werden 440 Milchkühe und 350 weitere Tiere als weibliche Nachzucht gehalten. Die Herde erbringt eine überdurchschnittliche Milchleistung von rund 11.800 Kilogramm pro Kuh und Jahr bei einem Fettgehalt von 4,03 Prozent und einem Eiweißgehalt von 3,46 Prozent. Die Milch wird an das DMK (Deutsches Milchkontor) geliefert.

Die Milchhof Fulde GbR wurde 2014 gegründet. Der Stammbetrieb Bergmann siedelte sich 1907 in Fulde an. Der Stammbetrieb Harms (Mestermannshof) besteht seit 1691, seit 1925 unter dem Namen Harms. Er wird in der vierten Generation bewirtschaftet. Heute erfolgt die Energieversorgung des gesamten Betriebes mit Strom und Wärme aus Photovoltaik und Biogas.

160 Gäste bei Verleihung der „Goldenen Olga“

Rund 160 Gästen waren bei der „Goldenen Olga“-Verleihung dabei. Bei der Veranstaltung ehrte die niedersächsische Milchwirtschaft in Bad Zwischenahn die besten zehn ihrer rund 9200 Milchviehhalter. Die Auszeichnung ist nach Angaben der Landesvereinigung als „Unternehmerpreis für nachhaltiges Wirtschaften“ konzipiert.

Zur Bewertung der Nachhaltigkeit prüft ein jeweils aus zwei Fachleuten bestehendes Gutachterteam die Höfe und deren Aktivitäten in den Bereichen Ökologie, Tierwohl, Soziales und Ökonomie.

Rainer Beckedorf verwies auf die besonderen Leistungen der Siegerbetriebe im Bereich Nachhaltigkeit: „Die „Goldene Olga“ steht für die nachhaltige Milchwirtschaft in Niedersachsen wie keine andere Auszeichnung.“

Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke: „Die Betriebe präsentieren sich der Öffentlichkeit und treten als Botschafter für die ganze Branche auf.“

Erst vor wenigen Tagen gab es eine traurige Nachricht aus dem Bereich der Milchviehwirtschaft: Deutschlands schönste Kuh Lady Gaga ist im Alter von 13 Jahren gestorben. Ihr Besitzer Henrik Wille war sehr stolz auf sie, da sie zahlreiche Wettbewerbe gewann.