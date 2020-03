„Goldene Olga“ aufgestellt

Fulde – Großer Bahnhof am Montagmorgen in Fulde. Die Landesvereinigung für Milchwirtschaft hatte zum Empfang für die Sieger beim Wettbewerb um die „ Goldene Olga“ auf den Milchhof Fulde eingeladen. Zu den Ehrengästen gehörten Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast und der Vorstand der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (LVN).

Bereits zum zweiten Mal wurde nun im Heidekreis eine goldene Kuh aufgestellt. Für ein Jahr wird sie auf dem Hof als zentraler Punkt und Blickfang für Aktionen fungieren. Die lebensgroße Statue ist die sichtbare Auszeichnung für den Milchviehbetrieb, der es im Dezember an die Spitze der 9 200 Milcherzeuger in Niedersachsen schaffte. Der Milchhof Fulde darf sich seitdem „Bester Milcherzeuger Niedersachsens 2019“ nennen. Elke (61), Werner (69) und Ingo (34) Bergmann sowie Ingrid (54), Henning (54) und Jannika (28) Harms erhielten neben der Urkunde und der Statue einen Geldpreis in Höhe von 3 500 Euro.

Der Vorsitzende der Landesvereinigung der Milchwirtschaft, Jan Heusmann, stellte die „Goldene Olga“ gemeinsam mit Barbara Otte-Kinast auf. Zusätzlich informiert ein Hofschild über den besonderen Erfolg.

In ihren Grußworten sprachen der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke, Landrat Manfred Ostermann, Thomas Stürtz vom Deutschen Milchkontor, Jochen Oestmann, Vorsitzender des Landvolkes Lüneburger Heide, die Walsroder Bürgermeisterin Helma Spöring, Ferdinand Funke, Vorsitzender des Landeskontrollverbandes Niedersachsen, und Martin Bertels, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der RWG Ammerland-Ostfriesland, von hervorragenden Leistungen des Fulder Betriebes. Sie hoben die Bemühungen um Nachhaltigkeit, Tierkomfort, besondere Anstrengungen bei der Energieversorgung und ein gutes Arbeitsklima hervor.

Jan Heusmann, Vorsitzender der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen, lobte das Engagement der Wettbewerbsteilnehmer, das den Weg bereite für einen Dialog mit den Verbrauchern: „Im Rahmen der Teilnahme am Milchlandpreis haben die Familien gezeigt, dass sie verantwortungsbewusst mit jedem einzelnen Tier und der Umwelt umgehen. Sie sind bereit, offen und ehrlich mit den Menschen außerhalb der Landwirtschaft in den Dialog zu treten. Dadurch bringt der Milchlandpreis Konsumenten und Produzenten wieder näher zusammen.“ Die Energieversorgung des Betriebes mit Strom und Wärme erfolge ausschließlich über die eigene Photovoltaik- und eine kleine Biogasanlage. Es würden sogar noch 200 Drei-Personen-Haushalte mit Energie versorgt.

Heusmann betonte, dass sich die GbR durch ein hervorragendes Betriebskonzept und ein sehr gutes Herdenmanagement auszeichne. Mit dem Ergebnis, dass eine überdurchschnittliche Milchleistung von 11 800 Kilogramm Milch pro Kuh und Jahr erreicht werde. „Die Betriebsleiter sind innovativ und arbeiten ständig daran, den Betrieb weiter zu verbessern.“

Die Ministerin lobte: „Der Milchhof Fulde steht für die moderne, leistungsfähige und nachhaltige Landwirtschaft im Milchland Niedersachsen.“

Ingo Bergmann brachte die Stärken der Betriebsgemeinschaft auf den Punkt: „Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, dass wir dafür sorgen, dass wir fitte und gesunde Kühe im Stall haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir in Kreisläufen denken. Ein Beispiel ist die Fütterung unserer Kühe. Wir bauen auf unseren Feldern Futter an. Das wird geerntet. Die Kühe fressen das Futter und geben Milch. Außerdem entsteht Gülle, mit der die Pflanzen auf dem Feld gedüngt werden. Wir versuchen, möglichst viel von dem, was wir diesem Kreislauf entnehmen, wieder zurückzuführen. Außerdem sorgen wir dafür, dass es auch den Menschen auf unserem Hof gut geht. Das sind unsere Familien und unsere Mitarbeiter. Wir sorgen dafür, dass die Kühe in den Ställen viel Platz, Luft und Licht haben. Die Kühe gehören zur Familie.“ Jede Kuh habe einen eigenen Namen und ihren eigenen Charakter. „Ob es den Kühen gut geht, prüfen wir bei der täglichen Arbeit. Zusätzlich nutzen wir digitale Hilfsmittel. Zum Beispiel hat jede Kuh ein Halsband, an dem ein Sensor befestigt ist. Dort wird registriert, wenn die Kuh ein Problem hat. Und wir bekommen dann sofort eine Meldung auf unser Smartphone und können schnell reagieren“, erklärt Bergmann.

Dem Milchhof stehen in Fulde 270 Hektar zur Verfügung, davon 60 Hektar Grünland. Auf dem Hof werden 440 Milchkühe, 350 weibliche Nachzuchttiere und ein Zuchtbulle gehalten. mü