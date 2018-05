Ginsengfest und ein Ausflug ins Mittelalter

Bockhorn - Traditionell wird das lange Himmelfahrtswochenende für Ausflüge mit der Familie genutzt. Als Ziel hierfür hat sich das Ginsengfest auf der Florafarm in Bockhorn etabliert.

Am 10. Mai, , um 10 Uhr, beginnt der Open-Air-Gottesdienst, an den sich ab 11 Uhr das Ginsengfest mit Öffnung des Kunsthandwerkermarktes anschließt. Dieser lädt zum Stöbern, Shoppen und Staunen ein. „Ginseng, Kunst & Kulinares“ bieten die etwa 100 Stände im Ambiente des historischen Niedersachsenhofs an. Handgefertigtes aus unterschiedlichsten Materialien steht im Vordergrund, aber es gibt auch allerlei Leckereien zum Essen und Trinken. Viele Besucher schätzen das umfangreiche Angebot an Schönem und Praktischem als Quelle, um einen Jahresvorrat an Geschenken für Familie und Freunde anzulegen. Neue Aussteller sorgen stets für zusätzliche Auswahl und Abwechslung.

Musikalische Unterhaltung bieten zwei Live-Bands: Der mitreißende Sound von „Strings on Wings“ begeistert ab 14 Uhr, und auch das vielseitige irische Repertoire der Kilkenny Band, bestehend aus Trinkliedern, Balladen sowie modernen Songs, wird ab 11 Uhr für Applaus sorgen.

Der Seil- und Abenteuer-Spielplatz sowie weitere Angebote beschäftigen junge Gäste.

Ein besonderer Programmpunkt ist die Eröffnung des neuen Ginsenglands. Ein modernes Konzept bietet zusätzliche Informationen rund um die Heilkraft, den Anbau und die wechselvolle Geschichte des Ginsengs. Es gibt zudem kostenfreie Führungen in die Gärten, so die Mitteilung.

Zur Stärkung und Erfrischung steht eine große Auswahl hausgebackener Torten, Leckereien aus Topf, Pfanne und Grill sowie fruchtig-spritziger Getränke bereit.

Vier Tage lang, von Donnerstag bis Sonntag, erwartet die Besucher zudem ein großes Spektakulum. Es geht ins Mittelalter, mit der Präsentation alter Handwerkskünste, Gaukeleien, Zaubereien und Puppentheater, Ritterkämpfen und Musik. Der mittelalterliche Markt bietet eine Schänke, Samstag, ab 15 Uhr, ein Bogenturnier, um 22 Uhr eine Feuershow und Lagergetümmel.

Der Eintritt ist frei. Am Festgelände stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Weitere Infos unter www.florafarm.de.

Die Öffnungszeiten: Ginsengfest: 10. Mai, 11 bis 18 Uhr. Mittelalterlicher Markt: 10. Mai, 10 bis 19 Uhr, Freitag, 13 bis 21 Uhr, Samstag, 11 bis 22 Uhr, und Sonntag, 11 bis 18 Uhr.