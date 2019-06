Gewalttätiger Streit

Walsrode – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen, bei der vier Personen leicht verletzt wurden, kam es in der Nacht zu Samstag an den Straßen Großer Graben und Stadtgraben. Der Streit entbrannte gegen 2 Uhr zwischen zwei Beteiligten in einer Bar an der Neuen Straße, schreibt die Polizei. Die Auseinandersetzung, an der insgesamt rund 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen, verlagerte sich anschließend vom Netto-Parkplatz über ein Baugrundstück bis in die Straße Stadtgraben. Beim Streit sollen Hieb- und Stoßwaffen eine Rolle gespielt haben.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich eine Gruppe entfernt. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Walsrode unter Telefon 05161/984480 in Verbindung zu setzen.