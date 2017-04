Die Geschichte des Zinns

Betriebe in Walsrode / Später kam das Porzellan / Ausstellung im Heidemuseum

+ Walsrodes Stadtarchivar Thorsten Neubert-Preine erläutert anhand von diversen Artikeln, die im Heidemuseum ausgestellt sind, die Geschichte der Zinnherstellung in der Löns-Stadt. - Foto: Müller

Walsrode - Klein und fein waren die Ansiedlungen von Zinnbetrieben im 16. und 17. Jahrhundert in Walsrodes Innenstadt, vermutlich in der Langen und Moorstraße. „Genau wissen wir das nicht“, sagte Stadtarchivar Thorsten Neubert-Preine, als am Samstagmorgen im Heidemuseum eine besondere Ausstellung eröffnet wurde.