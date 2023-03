Fußball in Walsrode: Germania und VfB gehen aufeinander zu

Von: Klaus Müller

Frank Holste und Birgit Söder wollen mit ihren Vereinen enger zusammenrücken. © Müller

Donnerstag stellt die Stadt Walsrode ihre Entwürfe für die Planungen in der Eckernworth vor. Germania Walsrode und VfB Vorbrück haben sich inzwischen angenähert. Ziel sind gute Bedingungen für junge wie alte Sportler.

Walsrode – Endlich kommen hoffnungsvolle Nachrichten zum Thema Fußball in Walsrode. Der Alltag ist durch den Abriss des Grünenthals ein anderer geworden (wir berichteten). Was lange währt, scheint endlich gut zu werden. Eine Lösung nimmt Gestalt an.

Donnerstagabend tagt der Ausschuss für Bürgerdienste im Walsroder Rathaus. Dem Gremium werden zwei Entwürfe für die Neugestaltung des Eckernworth-Stadions präsentiert. Das Eckernworth-Stadion ist zurzeit in schlechtem Zustand (wir berichteten). Doch alles soll besser werden – mit Unterstützung der Stadt Walsrode.

Der Leiter des Geschäftsbereichs Bürgerdienste und Verwaltungssteuerung Niels Joachim sprach in diesem Zusammenhang von guten Fortschritten bei den Gesprächen mit Germania und dem VFB Walsrode, aber auch mit Ciwan. „Es muss unbedingt etwas geschehen in der Kernstadt. Wir müssen uns allesamt darum kümmern, unseren Kindern und Jugendlichen vernünftige Sportmöglichkeiten und allen anderen Fußballern auch gute Voraussetzungen für noch bessere Spiele zu schaffen.“ Joachim wies darauf hin, dass es in der gesamten Region keine andere Sportanlage gebe, die gleich drei Vereinen eine Heimstatt anbietet.

Birgit Söder, 1. Vorsitzende der Walsroder Germanen, und VfB-Vorsitzender Frank Holste wollen mit ihren Traditonsvereinen enger zusammenrücken und Ciwan mit im Boot behalten.

Der VFB Vorbrück Walsrode traf sich zu seiner seiner Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Frank Holste zu unserer Zeitung: „Wir haben unseren Mitgliedern die Entwürfe der Stadt vorgestellt und sind auf breite Zustimmung gestoßen. Das sieht alles sehr gut aus und wird dem Fußballsport in Walsrode stark entgegenkommen.“ Holste bezeichnete die bisherige Zusammenarbeit mit den Stadtvertretern als ausgezeichnet. „Wir werden auf jeden Fall mitziehen.“ Und weil man auch von Seiten des VFB klare Zeichen setzen will, soll es Ende April eine Art Arbeitsdienst für die Mitglieder geben, um den Platz wieder schön zu machen.

Mit den Germanen habe sich die Zusammenarbeit inzwischen wesentlich verbessert. „Wir haben hier oben in der Eckernworth viele gute Gespräche mit den Eltern gehabt.“ Ansonsten habe es mit vielen Verantwortlichen des Vereins diverse Gespräche gegeben.

Aus der Stadtverwaltung sei der leise Wunsch gekommen, eine Spielgemeinschaft bei den Kindern und Jugendlichen anzugehen, auch wegen der beengten Möglichkeiten, die die Anlage zurzeit bietet. Holste sagte, ihm sei versprochen worden, dass die Stadt bei einer Einigung und einem gemeinsamen neuen Vertrag „sofort loslegen wird“. Zeichen setzen sei im Augenblick in der Eckernworth angesagt. Allerdings werde man den Donnerstag und die anschließende Ratssitzung abwarten.

Sehr wichtig ist allen Beteiligten in dieser Zeit, das gilt auch für den Walsroder Rat, den drei Vereinen und ihren Mannschaften die Möglichkeit zu geben, zusammenzufinden. Auch wenn Walsrode viele andere kleinere Fußballvereine hat, die sich mit großem Fleiß ihre Sportstätten erarbeitet haben. Beispiele sind Bomlitz, Kirchboitzen, Benefeld und noch einige andere.