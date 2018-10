Almuth Eckardt arbeitet künftig als Seelsorgerin im neuen Hospizhaus

Walsrode - Almuth Eckardt ging mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Seit Montag ist sie nicht mehr als Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes Walsrode tätig. „Ich sehe es als Geschenk an, den Menschen etwas gegeben zu haben. Und das wiederum hat mir etwas gegeben“, sagt sie und lächelt. Ihre neue Tätigkeit unterscheidet sich allerdings gar nicht so sehr von der alten. Denn Eckardt wird künftig als Seelsorgerin im neuen Hospizhaus in Dorfmark fungieren.

„Ich kann das Eigentliche meiner Arbeit weitermachen“, sagt Eckardt, die im Hospizhaus als Ansprechpartnerin für Sterbende und deren Angehörige sowie für Mitarbeiter tätig sein wird. Auch die Gestaltung von Gedenkgottesdiensten gehört zu ihren Aufgaben.

So sieht es die Stellenbeschreibung nüchtern vor. Was nicht darin steht, ist die Intensität des Herzgefühls, mit der Eckardt an ihre Aufgabe herangeht. „Es geht immer um die Begegnungen mit Menschen. Dass jeder so individuell stirbt, wie er gelebt hat und darum, die letzte Lebenszeit so sinnvoll wie möglich zu verbringen“, beschreibt die engagierte Frau, die gerade ihren 60. Geburtstag gefeiert hat.

Der Wechsel des Arbeitsplatzes von Walsrode nach Dorfmark geschehe aus privaten Gründen und wegen des Stellenumfangs, sagt Eckardt, die ihrer alten Wirkungsstätte nicht ganz verloren geht. „Ich bin nicht weg, ich verändere mich nur. Außerdem wird der Ambulante Hospizdienst das Hospizhaus unterstützen.“

In ihrem ehemaligen Büro in der Walsroder Brückstraße wird künftig Ute Grünhagen, die bisherige stellvertretende Koordinatorin, sitzen und den Ambulanten Hospizdienst leiten. Dass die „Neue“ – wenn gewünscht – auf die Hilfe ihrer Vorgängerin bauen kann, versteht sich für Eckardt von selbst.

Als Diplom-Religionspädagogin, mit zusätzlichen Ausbildungen in Partnerzentrierter Gesprächsführung sowie Klinischer Seelsorge hatte sie am 1. April 2008 die Leitung des Ambulanten Hospizdienstes im Kirchenkreis übernommen. Zunächst mit einer halben Stelle. „Die Hospizarbeit ist damals aus einer Art Bürgerbewegung entstanden. Es gab Gruppen in Walsrode und Schwarmstedt“, erinnert sich Eckardt, die als Diakonin in Bad Fallingbostel tätig war.

In der Folgezeit fusionierten die zwei Gruppen. „Und qualifizierte Arbeit braucht eine Koordinatorin“, war und ist Eckardt überzeugt. Und nicht nur das. Auf Initiative der damaligen Superintendentin Petra Wallmann sollte die Hospizarbeit „ein Gesicht bekommen“.

Doch die Arbeit steckte noch in den Kinderschuhen. „Die elf Ehrenamtlichen hatten damals sogar Angst, öffentlich von ihrer Arbeit zu reden, weil sie befürchteten, dass der Bedarf zu groß werden könnte und sie nicht mehr hinterherkommen“, erinnert sich die damalige „Chefin“, die den Hospizdienst in Schwung brachte. Es galt unter anderem, das Angebot auszubauen und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Eckardt und ihre Mitstreiter hatten Erfolg. Heute sind etwa 40 Ehrenamtliche für den Ambulanten Hospizdienst tätig. „Wir bekamen und bekommen viel Lob für unsere Arbeit“, sagt Eckardt nicht ohne Stolz.

Trotz ihres Weggangs wird die Heidjerin dem Kirchenkreis erhalten bleiben. Sie bekleidet dort seit drei Jahren eine Viertelstelle „Implementierung von Seelsorge in die Hospiz- und Palliativarbeit“. Und das soll so bleiben. „Somit kann ich eigentlich komplett meine Arbeit weitermachen“, so Eckardt, die sich auf ihre neue Aufgabe und den 22. Oktober freut. Dann werden die ersten Gäste ins Hospizhaus einziehen.

mf