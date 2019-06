Gegen Windpark bei Nordkampen

Nordkampen/Walsrode – Nordkampens Ortsvorsteher Reiner Störk hatte Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring informiert: Für die kommende Woche hat der Stromanbieter EnBW (Energie Baden-Württemberg) die Grundbesitzer einer größeren Fläche im „Bruch“ zu einer Zusammenkunft eingeladen, um mit ihnen über einen neuen Windpark in diesem Gelände an der Landesstraße Richtung Verden zu sprechen. „Das ist schon einmal abgelehnt worden“, sagte Reiner Störk.

In der Ratssitzung am Mittwoch in Walsrode informierte die Bürgermeisterin die Ratsmitglieder, dass sie zwar nicht zu dieser Sitzung eingeladen sei, aber einen Brief an den Stromanbieter geschrieben habe, in dem sie auf das Raumordnungsprogramm hingewiesen und mitgeteilt habe, dass es nicht zulässig sei, hier neue Windräder aufzustellen. Vor allem der Naturschutz sei in dieser Region zu beachten und spreche dagegen.

Spöring: „Ich habe gehört, dass auch an der Autobahn bei Eickeloh und im Bereich Schwarmstedt daran gedacht ist, weitere Windräder zu installieren.“ Auch hier spreche das Raumordnungsprogramm dagegen. mü