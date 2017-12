Walsrode - Anfang der 90er- Jahre, als Hashtags wie „#metoo“ noch gar nicht erfunden waren, tat sich schon etwas im Landkreis Soltau-Fallingbostel in Sachen Beratung für Frauen und Mädchen, die mit sexualisierter Gewalt konfrontiert wurden. Seinerzeit entstand die „Berufsfachgruppe gegen sexualisierte Gewalt“. Jetzt hat sich die Gruppe aufgelöst – nach 25 Jahren.

Frauke Flöther vom Walsroder Verein „Frauen helfen Frauen“ erinnert sich an die Anfänge: „Damals besuchten wir mit ein paar interessierten Frauen und auch Männern – auf eigene Initiative und aus verschiedenen Beratungsbereichen – eine Fortbildung in Hannover zum Thema ,Sexueller Missbrauch', die von der Fachberatungsstelle Violetta angeboten wurde. Damals tauchte das Thema immer häufiger auf und wir wurden zunehmend von direkt oder indirekt Betroffenen angesprochen. Leider mussten wir seinerzeit feststellen, dass wir nicht auf dieses Thema so vorbereitet waren, wie wir uns das gewünscht und gebraucht hätten.“

Es gab keine Netzwerke, keine Hilfsstrategien und die Gesellschaft und auch die Beratungsstellen waren auf diese Dinge nicht vorbereitet. Daraus resultierte, dass Hilfeleistungen und Beratungen so nicht möglich waren.

Die engagierten Frauen und anfangs auch Männer nahmen die Dinge kurzerhand selbst in die Hand und zogen los, um Fortbildungen zu besuchen, weil sie handlungsfähig werden wollten. Das Fazit war die Bildung einer Berufsfachgruppe.

„Wir begannen mit 25 Mitgliedern. Über die Zeit veränderte sich jedoch der Kreis der Aktiven, aber es waren immer Frauen in der Beratung und Unterstützung Hilfesuchender tätig. Und dies alles passierte über das jeweilige berufliche Betätigungsfeld hinaus.“

Um finanzielle Unterstützung für die Arbeitsgruppe kümmerten sich die Frauen selber. „Wir schrieben halt Anträge bei Banken, Institutionen, Stiftungen und auch dem Landkreis.“

Die Frauen nahmen eine ganze Menge auf sich, um in Fällen der von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen kompetent beraten zu können. Beratung, Begleitung und Weitervermittlung forderten die engagierten Frauen in zahllosen Fällen.

Neben der „internen“ Beratungsarbeit galt selbstverständlich die Prävention. Mit zahlreichen Aktionen gingen die Beraterinnen der Berufsfachgruppe an die Öffentlichkeit. So gab es beispielsweise Theateraufführungen für Kinder, aber auch für Erwachsene, eine Bilderausstellung sowie Mitmachausstellungen und sogar eine Radiodiskussion. „Einige Aktionen waren in Kooperation mit Schulen aus Walsrode, Soltau und Bad Fallingbostel, mit der dazugehörigen Elternarbeit und etlichen Begleitveranstaltungen. Zahllose Elternabende, Projekttage und Infoveranstaltungen gab es über die Aktionen hinaus natürlich auch noch“, berichtet Frauke Flöther.

Wie dringlich die Arbeit war, bestätigte sich immer mehr. Inzwischen ist das Thema „sexualisierte Gewalt“ kein Tabu mehr. „Wir setzten uns auch für die Gründung einer spezialisierten Beratungsstelle auf Landkreisebene ein, denn wir kamen bei der Beratung des Öfteren leider an unsere Grenzen. Von daher mussten wir an spezialisierte Stellen in anderen Landkreisen verweisen.“ Mittlerweile gibt es im Landkreis „Wendepunkte – Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt“, zu erreichen unter Telefon 05191/ 97 0772. J as