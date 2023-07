Gastronomen im Heidekreis: Bleiben Sie uns bitte erhalten

Dehoga-Vorsitzender Jens Asche mit Landrat Jens Grote, Lutz Behrendt, BBS Soltau, Michael Sauerland, Förderverein Pro Gast, und Sönke Feldhusen. © Müller

Bei der Freisprechung des Dehoga-Kreisverbands in Walsrode wurden 36 Absolventen gefeiert.

Walsrode – Es hat schon einmal bessere Zeiten für das Hotel- und Gaststättengewerbe im Heidekreis gegeben. Das stellten fast alle Redner der Freisprechung des Dehoga-Kreisverbands Heidekreis am Mittwoch in der Walsroder Stadthalle fest. Die Zeiten hätten sich dramatisch verändert, auch in diesem Berufszweig, einem der wichtigsten im Landkreis, fehlten immer mehr Fachleute.

Darum war es umso erfreulicher, dass 36 junge Männer und Frauen den Sprung ins Berufsleben mit teilweise hevorragenden Leistungen an der Berufsschule Soltau schafften. „Bleiben Sie uns bitte erhalten“, sagte Landrat Jens Grote, der die Grüße des Heidekreises und der Stadt Walsrode überbrachte. Es sei aufgrund vielerlei Entwicklungen keine leichte Aufgabe, den Weg in die Gastromonie zu beschreiten.

Dehoga-Vorsitzender Jens Asche machte Mut, rief zum Mitmachen und Zusammenhalten auf. Der Tourismus im Landkreis brauche guten Nachwuchs.

Positiv sei aufgefallen, dass zehn Köche ihre Prüfung erfolgreich ablegen konnten. Mittlerweile gebe es gerade in diesem Beruf eine leistungsgerechte Entlohnung, so Asche. Und in einer gut ausgestatteten Küche könne vieles hergestellt werden. Die Kochkunst habe gerade im Heidekreis einen guten Klang.

Auch der Vertreter der Industrie- und Handelskammer, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Sönke Feldhusen, lobte die gute Leistung der jungen Leute. „Sie leben die Arbeit am Gast, machen Sie auf dem Weg so weiter.“ mü

36 junge Männer und Frauen wurden während einer Veranstaltung der Dehoga in der Stadthalle Walsrode freigesprochen. © Müller