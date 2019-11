Fußgängerin angefahren

Walsrode – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin, die sich leicht verletzte, kam es am Montag, 28. Oktober, zwischen 9.30 und 10 Uhr, an der Einmündung Lange Straße/Worth in Walsrode. Wie die Polizei eine Woche später mitteilte, hielt ein dunkelgrüner, älterer VW Golf verkehrsbedingt in der Straße Worth, um auf die Lange Straße einzubiegen. Die 35-jährige Walsroderin querte vor dem stehenden Wagen zu Fuß die Straße. Als sie sich etwa mittig vor dem Golf befand, fuhr dieser plötzlich an.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin auf der Motorhaube abstützen musste, um einen Sturz zu verhindern. Eine unbekannte Zeugin kam in diesem Moment dazu und vergewisserte sich, wie es der leicht verletzten Frau ging. Die blonde Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne auszusteigen. Sie, die Unfallfallzeugin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05161/984480 bei der Polizei Walsrode zu melden.