SPD Heidekreis für Reaktivierung von Bahnstrecken

Von: Klaus Müller

92 Delegierte kamen zum SPD-Parteitag nach Munster. © Müller

Die Mitglieder der SPD Heidekreis beschäftigten sich auf ihrer Versammlung in Munster unter anderem mit einem Zehn-Punkte-Plan bis 2025. Aynur Colpan und Sebastian Zinke bleiben Vorsitzende.

Munster – Mit einem klaren Votum für die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden endete am Samstagnachmittag in der Festhalle in Munster der Parteitag der Kreis-SPD. Aynur Colpan aus Buchholz und Sebastian Zinke aus Walsrode wurden mit jeweils 90 Prozent von den 92 Delegierten wieder gewählt.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden mit klaren Mehrheiten Birhat Kacar aus Soltau und Tatjana Bautsch aus Schneverdingen gewählt. Den geschäftsführenden Vorstand vervollständigten die ebenso im Amt bestätigten Detlef Rogosch aus Munster und Katja Tank aus Wietzendorf.

SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil war in seinen Heimatort zurückgekehrt und hielt zum Auftakt eine kurze Rede, in der er auf die Ereignisse in Berlin einging. Er berichtete auch von einem Besuch in der vom Erdbeben betroffenen Türkei. Es sei wichtig, den Staat zu unterstützen, sagte Klingbeil. Er rief alle Versammlungsteilnehmer zur Solidarität mit den Menschen in den verwüsteten Bergregionen auf.

Aynur Colpan und Sebastian Zinke stellten einen Zehn-Punkte-Plan bis 2025 vor. „Wir machen Politik in Zeiten starker und schneller Veränderungen auf allen Ebenen. Pandemie, Zeitenwende, Klimawandel, Zuwanderung, Digitalisierung, Globalisierung oder die Alterung unserer Gesellschaft sind Gründe und Treiber für die sich verändernden Bedingungen und Ansprüche“, sagte Zinke. Es gelte, sich und die Gesellschaft in immer kürzerer Folge auf diese Veränderungen vorzubereiten, bestehende Ängste vor dem Wandel zu nehmen und vor Ort die Voraussetzung für Gerechtigkeit, Wohlstand, Frieden und Freiheit zu erhalten.

Die SPD im Heidekreis solle für beides stehen: für die Gestaltung des Fortschritts und für die Verbundenheit mit der ländlichen Region: Die SPD werde an ihrer Idee von einer chancengerechten Bildungslandschaft im Heidekreis weiterarbeiten. Dafür müsse man bei den bei den Kleinsten beginnen: Kindertagesstätten müssten zu echten Familienzentren werden. Dringender Wunsch sei es, dass man die IGS als Bildungsangebot auch im Heidekreis etabliert.

Die beiden Vorsitzenden möchten das Thema „Mitgliederpartei“ mehr in den Fokus stellen. Die SPD wolle erster politischer Ansprechpartner in der Region sein, in allen Bereichen. Deshalb müsse der Kontakt zu den Bürgern verstärkt gesucht werden.

Zum Thema Bahn werde ein Konzept entwickelt, das den Menschen im ländlichen Raum zeige, dass sie nicht vergessen sind. Dafür seien Reaktivierungen von alten Strecken notwendig. Die Vorsitzenden forderten mehr Lärmschutz an den Bahnstrecken und an den Autobahnen und sprachen sich für eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs aus.

Wind- und Solarenergie müssten so ausgebaut werden, dass die Ausbauziele erreicht und die Bürger möglichst wenig belastet werden. Wenn die gesetzliche Grundlage durch den Landtag geschaffen sei, werde die SPD für die Beteiligung von Kommunen und Bürgern an den Energieanlagen werben, damit die Wertschöpfung vor Ort ankomme. Damit kein „Wildwuchs“ entsteht, unterstütze die Partei den Kurs des Landrates für ein regionales Raumordnungsprogramm, das den Kommunen eigene Gestaltungsspielräume lässt. Der erneuerbare Strom werde künftig auch in Form von Wasserstoff gespeichert und transportiert. Dazu wolle die SPD eine Wasserstoffoffensive der Region initiieren.

Zum Neubau des Heidekreis-Klinikums hieß es: „Wir unterstützen die Umsetzung der Pläne und werden darauf dringen, dass auch die Zukunft der derzeitigen Krankenhäuser mit geplant wird.“

Birhat Kacar stellte den Delegierten ein Mobilitätsprogramm für das kommende Jahr vor. Es betrifft viele öffentliche Bereiche wie die Neubautrasse der Bahn, die Stärkung der Bürgerbus-Flotte, die Unterstützung des öffentlichen Nahverkehrs und die Reaktivierung der Bahnstrecken. Auch das Fahrradwegeprogramm müsse mehr angegangen werden.